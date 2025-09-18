Les annonces pleuvent du côté de Dragon Quest, qui vient tout juste d’annoncer un autre jeu inédit à venir en 2026, qu’il sera possible de tester gratuitement très bientôt.

Les fans de Dragon Quest n’ont décidément pas de quoi s’ennuyer dernièrement. Alors que tout le monde se prépare actuellement pour le lancement de Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, dont la sortie est prévue pour le 30 octobre prochain, Square Enix vient tout juste d’annoncer en grande pompe l’arrivée d’un autre remake, Dragon Quest 7 Reimagined, qui sortira quant à lui le 5 février 2026. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque 2026 marquera également l’arrivée d’un autre jeu inédit développé par KLab, qu’il sera très bientôt possible d’essayer gratuitement.

Square Enix annonce Dragon Quest Smash/Grow

Son nom ? Dragon Quest Smash/Grow, un RPG-roguelike mobile free-to-play venant tout juste d’être officialisé. Décrit comme « intuitif et exaltant » par ses créateurs, ce nouveau titre à venir sur iOS et Android invitera les joueurs à se frayer un chemin parmi des hordes de monstres, qu’il faudra éliminer avec des attaques emblématiques de l’univers de Dragon Quest : les Coups de Grâce. Roguelike oblige, il faudra alors faire évoluer son personnage grâce à des bénédictions aléatoires, tout en adaptant sa stratégie de combat à des situations en constante évolution.

« Aucune quête n’est jamais la même dans cette expérience Dragon Quest unique » promet ainsi le studio, qui en a également profité pour annoncer au passage l’arrivée imminente d’une bête fermée. Et si vous souhaitez y participer, rien de plus simple : il vous suffit de vous inscrire à cette adresse. Attention toutefois, les inscriptions ne resteront ouvertes que jusqu’au 2 octobre à 16h59 (heure française). La bêta fermée, quant à elle, se tiendra ensuite du 14 au 21 octobre, à des horaires qui restent pour l’heure à définir.

Bien sûr, comme toute bêta fermée, les places seront limitées. Seuls 30 000 joueurs auront ainsi la possibilité de s’essayer au jeu en avant-première, en sachant que les participants devront absolument posséder un smartphone ayant les configurations minimales suivantes :

iOS : iOS 15.0 ou plus / Device : iPhone XR ou ultérieur / RAM : 3 Go ou plus

iOS 15.0 ou plus / Device : iPhone XR ou ultérieur / RAM : 3 Go ou plus Android : Android 8.0 ou plus / SoC : Snapdragon 855 ou ultérieur / 64 bit / RAM : 6 Go ou plus

Reste maintenant à voir si Dragon Quest Smash/Grow saura s’attirer les faveurs du public comme ses homologues consoles. Réponse le mois prochain.

Source : Square Enix