Dragon Quest 12 devrait marquer un tournant pour la saga. Désormais orpheline de son compositeur et d’Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, la licence s’apprête à amorcer un virage plus marqué vers l’action. Une orientation déjà empruntée par les derniers Final Fantasy, dont les producteurs n’ont pas caché la nécessité d’attirer un public plus large et surtout plus jeune. Pour autant, Square Enix ne semble pas déterminé à enterrer définitivement le tour par tour, en attestent les quatre derniers remakes de Dragon Quest. L’éditeur japonais continuera cependant de tordre sa série phare dans tous les sens en la déclinant sous de nouvelles formes, plus atypiques. La prochaine sera inédite pour la saga, et elle vient justement de trouver sa date de sortie.

Ces dernières années, le roguelite est devenu l’un des nouveaux genres à la mode, notamment grâce au succès incontestable d’un certain Hades qui a grandement contribué à le démocratiser. Il n’en fallait pas plus pour donner des idées à Square Enix. C’est donc Dragon Quest, licence la plus populaire de son catalogue au Japon, qui aura l’honneur d’être décliné dans un nouveau genre. Comme souvent avec ce type d’expérimentations de l’éditeur, Dragon Quest Smash/Grow prendra la forme d’un jeu gratuit mobile, qui sera donc lancé sur iOS et Android le 21 avril.

Avec ce nouveau jeu, la saga Dragon Quest va donc s’offrir pour la première fois un détour inattendu du côté du roguelite, sans pour autant renier son ADN. Pas de tour par tour méthodique cette fois, c’est l’action qui prime. On enchaînera les vagues d'ennemis avant de déclencher les traditionnels coups spéciaux de la série, dans un rythme pensé pour des sessions courtes, mais nerveuses. Une philosophie de gameplay qui vise clairement une prise en main immédiate, sans pour autant totalement délaisser la profondeur caractéristique de la licence.

Le cœur de Dragon Quest Smash/Grow devrait donc, en grande partie, reposer sur les « Bénédictions », qui prendront ici la forme de bonus aléatoires venant pimenter chaque run. Dans la tradition de la série, les vocations serviront ici à composer son équipe via différentes classes, toutes ayant leur propre arbre de compétences, qu’il faudra remplir pour espérer venir à bout des donjons les plus exigeants et des boss redoutables. Rappelons également que Dragon Quest Smash/Grow proposera également une dimension multijoueur, via des quêtes coopératives pouvant réunir jusqu’à quatre aventuriers.