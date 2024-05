DQ12 n'est pas pour demain, mais la bonne nouvelle, c'est que le développement suit son cours comme prévu. Malgré la restructuration annoncée par Square Enix, le projet n'est pas affecté de quelque manière que ce soit. Si les planètes sont alignées, mais surtout que les équipes ont suffisamment avancé, Dragon Quest 3 HD-2D Remake, pourrait débarquer cette année. En 2023, Yuji Horii, créateur et scénariste de la saga, a déclaré que cette version était en bonne voie, sans pour autant être en mesure de fournir une fenêtre de lancement. Pour patienter, un fan offre un beau cadeau.

Un jeu Dragon Quest disponible gratuitement à ne pas manquer

Les futurs jeux Dragon Quest n'auront pas la même saveur après le décès d'Akira Toriyama, l'un des pères de la saga culte de Square Enix. Une licence historique Square Enix puisque celle-ci a démarré en 1986. Si vous n'étiez pas nés, mais que vous avez la volonté de redécouvrir la franchise depuis ses débuts, c'est désormais possible grâce à un projet de fan. Un amoureux de la série, NightFly, s'est lancé le défi de développer un remake de Dragon Quest 1 sous RPG Maker. Après 10 ans de dur labeur, la version finale est sortie il y a quelques mois, mais a reçu une mise à jour récente qui fait la différence.

Dragon Quest+, le nom de ce projet amateur, n'est pas donc pas qu'un simple lifting graphique. Certes, les visuels ont été refaits pour ressembler davantage à DQ3 sur Super Nes, mais NightFly a été beaucoup plus loin. Il a ajouté entre 6 à 8 heures de contenus supplémentaires. Cela inclut des choses « basiques » comme des monstres retapés, de nouvelles armes, des armures et objets. Mais également et c'est encore plus intéressant, des nouveaux donjons et mini-donjons inspirés de Dragon Quest Monsters & 2, des mini-donjons à Alefgard ainsi que trois mini-jeux. Enfin, la bande-son a même été réorchestrée.

Vous allez pouvoir être témoin des efforts déployés par NightFly en vous rendant sur la page de Dragon Quest+ pour télécharger gratuitement le jeu sur PC. Le titre est compatible Windows XP SP3, Windows 7 Pro, Windows 10, Windows 11 & Steam Deck.