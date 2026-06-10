La nouvelle entrée dans la franchise Dragon Quest confirme la politique de distribution chez Square Enix. C'est une bonne surprise pour tous les fans et amateurs de Pokémon-like.

Square Enix s'est montré fidèle au constructeur avec qui il a fait s'épanouir son Pokémon-like. C'est pourquoi l'éditeur japonais a choisi le Nintendo Direct d'hier pour dévoiler la bande-annonce de la date de sortie de son prochain Dragon Quest. Or, après un premier aperçu pour les 40 ans de la franchise, une bonne surprise apparaît pour des millions de joueuses et de joueurs.

Si vous aimez collectionner les monstres, alors Dragon Quest Monsters est l'alternative idéale à Pokémon. Seulement, la licence restait relativement contrainte depuis ses débuts en 1998 puisqu'il s'agissait d'une exclusivité Nintendo. À quelques exception sur PC ou même PlayStation en 2001 avec DM2, les épisodes sautaient de Game Boy Color en GBA, jusqu'à arriver sur Nintendo Switch et prochainement Switch 2... et les consoles concurrentes !

Eh oui, c'est maintenant acté. Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri (The Withered World) sera non seulement disponible sur Nintendo Switch 2, mais aussi sur PC, PS5 et XBOX Series X|S. Les précommandes de ce RPG saupoudré de collectionnite sont même ouvertes à présent sur toutes les plateformes :

Édition standard (59,99 €) : Comprend le jeu de base

Édition Deluxe numérique (94,99 €) : Inclut le jeu de base Lot de 4 contenus additionnels (Le Super Tauppidum, Exploramonstres, l'anneau métallisant et la carte V.I.P. du Parc safari) Bonus d'achat de l'édition Deluxe () Lot viande à gogo, pour apprivoiser les monstres Lot démarrage d'aventure Accès anticipé de 48 heures

Édition Collector (219,99‎ € – indisponible sur XBOX) : Version physique du jeu sur la plateforme de votre choix Code de mise à jour vers l'édition Deluxe numérique Lot de figurines Bianca, Néra et Pandora Ensemble de figurine effet velours Doudouleur, Poupouille et Andréya Trousse ronde et douce de Gluant avec de la viande Chiffon de nettoyage à motif monstrueux



Maintenant, à vous de faire votre choix avant de pouvoir vous lancer dans la grande aventure Dragon Quest Monsters Le royaume de Boisflétri. Le jeu sera disponible le 3 décembre 2026. Toutefois, les joueuses et joueurs optant pour une édition avec accès anticipé pourront y jouer dès le 1er décembre.