Le prochain jeu de la saga Dragon Quest Monsters prépare sa sortie prévue fin 2026 en vous donnant l'opportunité de l'essayer à l'aide d'une démo gratuite accessible sur PC et consoles.

Square Enix vient de sortir une démo gratuite pour Dragon Quest Monsters Le Royaume de Boisflétri (The Withered World). Le Pokémon-like dans l'univers imaginé il y a 40 ans par Yūji Horii va faire son grand retour cette année. La date de sortie est fixée au 3 décembre 2026. L'éditeur japonais a donc encore 3 mois devant lui pour convaincre le public et cet essai pourrait bien être sa meilleur carte à jouer.

Dragon Quest Monsters Le Royaume de Boisflétri à essayer gratuitement

Alors que la franchise fête ses 40 ans cette année, Square Enix a décidé de marquer le coup en ravivant la licence Dragon Quest Monsters. Sans être une révolution de la formule, Le Royaume de Boisflétri s'annonce déjà comme un belle résurgence du Pokémon-like avec deux personnages très appréciés de DQ 5 à suivre pour assouvir votre collectionnite aiguë.

Assez semblable à Pokémon dans sa philosophie, ce Dragon Quest Monsters 4 va vous mettre au défi de capturer jusqu'à 500 monstres emblématiques de la franchise. Vous tomberez même sur quelques spécimens inédits. Bien sûr, à côté de cela, vous prendrez part à un grande quête dans un monde desséché qui a besoin de vous pour refleurir.

Dragon Quest Monsters Le Royaume de Boisflétri sortira le 3 décembre 2026. Ce pourrait donc être l'un des titres à déposer sous le sapin à Noël prochain. Alors que les précommandes sont ouvertes, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le premier chapitre grâce à la démo gratuite maintenant disponible.

La démo gratuite du Dragon Quest Monsters de 2026 vient tout juste de sortir. Vous pouvez directement la retrouver sur les différents store PC et consoles qui accueilleront le jeu à son lancement en décembre :

PC (Steam)

Nintendo Switch 1 et 2

PS5

XBOX Series X|S

Rendez-vous sur la fiche de Dragon Quest Monsters Le Royaume de Boisflétri pour profiter de la démo gratuite. Ensuite, téléchargez-la. Une fois que c'est bon, lancez-vous dans l'aventure et traversez le premier chapitre dans son intégralité.

Les données de la démo gratuites sont-elles conservées ?

Square Enix a en plus pensé à tout avec cette démo gratuite de Dragon Quest Monsters Le Royaume de Boisflétri. Plus qu'un simple essai limité, elle pourrait être le véritable lancement de votre aventure. En effet, les données de sauvegarde de la démo sont préservées. Par conséquent, vous pourrez reprendre votre partie où elle s'est arrêtée lorsque le jeu sortira.