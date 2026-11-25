L’univers de Dragon Quest ne serait pas tout à fait le même sans les créatures et les personnages conçus par Akira Toriyama. Des Slimes bleus emblématiques aux Smilodons aux dents acérées, en passant par des monstres toujours plus improbables et loufoques, le regretté créateur de Dragon Ball a largement contribué à forger l’identité visuelle de la franchise. Un héritage que les équipes de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri comptent bien préserver. Ce nouvel épisode, attendu pour le 3 décembre sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC à l’occasion des 40 ans de la saga, est l'un des premiers jeux de la licence à introduire de nouvelles créatures qui n’ont pas été dessinées par le mangaka. Dans une interview que nous ont accordé les développeurs, ces derniers reviennent sur ce processus créatif délicat, mais aussi sur les évolutions apportées aux mécaniques de recrutement et de synthèse.

Le défi de créer des nouveaux monstres sans Akira Toriyama

Avec plus de 500 monstres à découvrir, les collectionneurs auront encore de quoi s’occuper. Mais pour constituer le bestiaire de cet épisode, les développeurs ne se sont pas simplement contentés de reprendre à la louche quelques créatures des jeux précédents. « Nous sélectionnons les monstres en fonction de leur capacité à offrir une expérience satisfaisante tout au long du cycle de jeu, du recrutement à la synthèse en passant par l'élevage. Nous veillons également à maintenir un bon équilibre entre les différentes familles et les différents rangs », explique Takuma Shiraishi, producteur de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri. Lorsqu’il est question d’imaginer de nouvelles créatures, l’exercice devient cependant beaucoup plus délicat.

Depuis la disparition d’Akira Toriyama en 2024, l’héritage visuel de la licence est au cœur de nombreuses préoccupations. Une question qui dépasse d’ailleurs largement ce spin-off, comme en témoigne notamment l’annonce de Dragon Quest RPG : The Cursed Tree and the Chosen Isle, le jeu mobile récemment présenté par Square Enix et qui a suscité de vives réactions à cause du design de son protagoniste. Une approche qui n’a visiblement pas intimidé l’équipe, même si elle s’accompagne naturellement de quelques précautions. « Nous recueillons un large éventail d’idées au sein de l’équipe de développement, tout en accordant une grande importance au respect des designs des monstres d’Akira Toriyama. Les designs définitifs sont également examinés par Yuji Horii », précise Shiraishi.

« Platypup », l'un des trois nouveaux monstres de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri ©Square Enix

Le créateur de Dragon Quest, qui a étroitement collaboré avec le mangaka pendant plusieurs décennies, joue ainsi le rôle de garde-fou essentiel pour préserver cette identité artistique, quitte à veiller à ce que les nouvelles créatures ne détonnent pas au milieu de leurs illustres aînées. Trois nouveaux monstres pourront ainsi être découverts lors de la sortie de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri : Platypup, Slime Balls et Bamboo Badboy, de leurs noms anglais.

Quelles sont les améliorations de la synthèse dans Dragon Quest Monsters 4 ?

Dans la tradition de la licence, les monstres seront évidemment au centre de la synthèse, véritable colonne vertébrale de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri. Sans vouloir gâcher la surprise de la découverte, Shiraishi explique que l’équipe a « rendu les mécaniques fondamentales de la synthèse plus faciles à comprendre et plus accessibles, afin d'encourager les joueurs à expérimenter ». Le tout sans en sacrifier la profondeur. Il sera notamment possible de constituer des équipes et de synthétiser ses monstres directement sur le terrain. Les combinaisons de synthèse ont également été repensées pour faciliter les expérimentations, quand l’arbre généalogique des créatures pourra désormais afficher jusqu’à six degrés de parenté sur sept générations. « Nous avons conçu une expérience accessible à un large éventail de joueurs, aussi bien à ceux qui découvrent la série qu'aux fans de longue date », ajoute le producteur.

« Slime Balls » l'un des nouveaux monstres du jeu ©Square Enix

En quoi Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri se différencie des Pokemon-like ?

Mais qu'est-ce qui permet réellement à Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri de se démarquer des nombreux Pokémon-like qui fleurissent depuis quelques années, avec notamment la sortie d’Aniimo ou encore de Monster Hunter Stories 3 cette année ? Pour Shiraishi, la réponse tient justement à cette mécanique de synthèse. « Je pense que sa principale particularité réside dans la possibilité de synthétiser les monstres que vous avez recrutés et de constituer votre propre équipe au fil des générations. Le système ne consiste pas simplement à combiner un monstre avec un autre. Il repose sur une conception particulièrement minutieuse, qui prend en compte les familles et les caractéristiques des parents et grands-parents, mais aussi la transmission des talents. »

Autrement dit, plus que dans n’importe quel autre Pokemon-like, il ne suffira pas de juste collectionner les monstres les plus puissants pour obtenir l’équipe parfaite. Il faudra consciencieusement réfléchir aux origines et à la descendance de ses monstres. Pour mémoire, vous pourrez vous amuser à créer la créature imbattable et à fusionner vos bêtes préférées ensemble dès le 3 décembre, lors de la sortie de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series et PC.