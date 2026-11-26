Il y a parfois des fonctionnalités qui relèvent de l'évidence, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Parfois, il faut patienter un quart de siècle avant de les retrouver. Pour les 40 ans de la licence, Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri compte justement faire plaisir aux nostalgiques du spin-off en ressuscitant une mécanique que l'on espérait presque plus voir : la possibilité de voir ses monstres gambader directement sur la carte du monde et vous accompagner dans votre aventure. Il aura fallu attendre environ 25 ans, depuis Dragon Quest Monsters 2 sur Game Boy pour que les amoureux de la série la retrouvent. Takuma Shiraishi, producteur de ce nouvel épisode, nous parle de ce retour en fanfare et des défis techniques qui l'ont accompagnés dans notre dernière interview exclusive.

Dragon Quest Monsters 4 signe le retour d'une fonctionnalité absente depuis 25 ans

S'il y a bien une chose qui fait le charme de Dragon Quest Monsters, c'est évidemment son bestiaire. Après tout, les années défilent, la formule s'affine, mais le coeur du jeu reste le même : collectionner des créatures, les entraîner, les synthétiser entre elles et, surtout, créer une équipe sur-mesure capable de tenir tête aux adversaires les plus coriaces. Mais jusqu'ici, ces compagnons avaient surtout tendance à rester bien sagement dans leurs menus une fois les combats terminés. Avec Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri, Square Enix va enfin réparer cette injustice afin de renforcer le lien entre les joueurs et leurs petites, voire très grosses bestioles, en leur permettant de les voir directement dans l'environnement. Finies donc les balades seules et mornes.

« L'une des caractéristiques majeures de ce jeu, lorsqu'il s'agit de rapprocher les joueurs de leurs monstres, est la possibilité d'emmener leurs créatures préférées avec eux dans leurs aventures. Nous avons accordé une grande importance à la création d'un véritable sentiment d'unité avec vos monstres. », nous a expliqué le producteur de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri. Évidemment, faire suivre un petit Gluant à son personnage est une chose. Faire tenir quelques créatures gigantesques derrière lui sans que le jeu ne crache ses poumons, en est une autre.

©Square Enix

Un défi technique

Les développeurs le reconnaissent d’ailleurs, cela a été un véritable défi : « S’adapter à la grande diversité des tailles des monstres a été un défi assez important. D’un point de vue technique, les défis liés à l’optimisation varient naturellement d’une plateforme à l’autre, mais nous avons fait tout notre possible pour que tous les joueurs puissent profiter de la même expérience Dragon Quest Monsters. », explique Takuma Shiraishi. Le producteur explique ainsi que l’équipe espère que le retour de cette fonctionnalité permettra de renforcer l’attachement des joueurs avec les monstres. Pour mémoire Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri sera disponible le 3 décembre sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series et PC.