Si vous aimez les Pokémon-like, alors cette grosse annonce de Square Enix devrait vous plaire. Un nouveau Dragon Quest Monsters s'annonce, voici les premiers détails.

Les 40 ans de Dragon Quest étaient un véritable événement pour les fans. Outre le live qui réunissait des figures phares de la franchise pour se faire une petite séance nostalgie, Square Enix a aussi fait des annonces de jeux. Ainsi, l'éditeur japonais a dévoilé, à la grande surprise de tous, le retour prochain de Dragon Quest Monsters, sa licence à la Pokemon.

Le nouveau Pokemon like de Square Enix se présente

Cela fait déjà 40 ans que Square Enix nous transporte régulièrement dans son monde de fantasy aux côtés de personnages designés par le regretté Akira Toriyama. En autant de temps, la formule J-RPG initiale a fait des petits, donnant lieu à tout un tas de licences annexes. Parmi les plus connues, Dragon Quest Monsters est aussi une des plus appréciées grâce à un gameplay qui compose avec la collection de monstres façon Pokemon.

Si vous êtes un adepte de la formule, alors la grande annonce de cette semaine devrait vous plaire. Compte tenu du retard pris sur le 12ᵉ volet de la saga principale, Square Enix a décidé de faire patienter les fans avec le fameux spin-off à la Pokemon-like. Ainsi, Dragon Quest Monsters The Withered World, soit DQM 4, sort enfin de l'ombre avec un trailer d'annonce prometteur.

Bien qu'encore entouré de mystère, ce Dragon Quest Monsters The Withered World rassemblera une fois encore un bestiaire savamment pensé pour les fans. On retrouvera aussi Bianca et Nera de Dragon Quest V, dans une version enfantine. Quand on sait que la saga est dérivée de cet épisode, c'est bon signe quant à la continuité de la licence.

Malheureusement, Square Enix n'a pas encore donné de date plus précise qu'un « bientôt disponible ». Mais on peut déjà se dire qu'on retrouvera Dragon Quest Monsters The Withered World, le Pokemon like, sur Nintendo Switch 1 et Switch 2, PS5, XBOX Series X|S et PC.