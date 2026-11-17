40 ans après ses débuts, Dragon Quest reste l’une des licences les plus emblématiques du JRPG et l’une des plus populaires au Japon, devant Final Fantasy. Pourtant, depuis la disparition d’Akira Toriyama en 2024, une problématique délicate commence à diviser les fans, comme les développeurs. Comment faire vivre la saga sans celui qui lui a donné en grande partie son identité visuelle ? Pour Yasunori Mitsuda, compositeur légendaire de Chrono Trigger, sur lequel le papa de Dragon Ball avait également œuvré, il serait peut-être temps pour Square Enix et Yuji Horii de tourner la page.

Pourquoi la série Dragon Quest devrait s'arrêter ?

La polémique a commencé à enfler il y a quelques jours, après la présentation de Dragon Quest RPG : The Cursed Tree and the Chosen Isle, nouveau spin-off mobile au tour par tour. En cause, le design de son protagoniste, dont l’illustration principale montrait une volonté de reprendre le style si reconnaissable de Toriyama. Sauf que plusieurs joueurs japonais ont commencé à relever des incohérences, notamment dans les proportions de son épée et de son fourreau. D’autres vont plus loin, et s’interrogent même sur l’origine de cette illustration, soupçonnant une possible utilisation de l’IA générative, dont Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, est particulièrement friand. La situation a suffisamment pris d’ampleur pour faire réagir Yasunori Mitsuda.

Dans un billet publié sur son blog, le compositeur ne mâche pas ses mots. « À mon avis, puisqu’il n’est désormais plus possible de créer quelque chose de nouveau, quels que soient les efforts déployés, le moment est peut-être venu de mettre fin à la série Dragon Quest et de laisser Yuji Horii créer un nouveau RPG », a-t-il écrit. Une déclaration forte, qui ne signifie pas pour autant que le compositeur de Chrono Trigger souhaite voir disparaître l’héritage de la licence. Pour lui, le véritable problème serait plutôt de chercher à reproduire éternellement une identité artistique qui ne peut plus être portée par son créateur originel.

Une licence qui doit vivre avec l'héritage de deux légendes

Une inquiétude que partagent certains fans, estimant qu’imiter les dessins de Toriyama ne suffit pas à respecter sa vision, surtout à l’heure de l’IA générative. L’un d’eux résume parfaitement cette frustration en écrivant : « Si Square Enix veut absolument imiter le style de Toriyama, j’aurais aimé qu’ils héritent aussi de sa philosophie, pas juste de son apparence. » Malgré ses critiques, Mitsuda conserve une vision positive de l’avenir du jeu vidéo. « Ce qui compte, c’est que les jeunes générations puissent continuer à découvrir des jeux qui leur donnent des rêves, de l’espoir et des expériences qu’elles ne peuvent vivre qu’à travers le jeu vidéo ».

Ces dernières années, Square Enix a justement intensifié ses efforts pour revitaliser la licence Dragon Quest au travers de quatre remakes, l’un en 3D, les autres en HD-2D. Quant au douzième épisode, qui reprendra le design du personnage principal conçu par Toriyama, le studio a décidé de reprendre le développement de zéro pour lui insuffler un ton plus sombre, plus mature, et changer ses systèmes de combat. Reste que la saga devra apprendre à écrire son prochain chapitre sans deux de ses artistes les plus importants : Toriyama et Kōichi Sugiyama, compositeur, qui nous a quittés en 2021.

Bande-annonce en anglais

Source : Mitsuda