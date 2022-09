Connu sous le nom de Fly en France, en manga et via l'anime du Club Dorothée, Dragon Quest La Quête de Daï revient en jeu vidéo. Et Square Enix a une excellente nouvelle pour les fans occidentaux.

Les trentenaires et plus vont pouvoir sabrer le champagne, Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, le nouveau jeu vidéo Dragon Quest La Quête de Daï sera bien distribué en Occident.

Le jeu Dragon Quest La Quête de Daï arrive en France

Le shonen Dragon Quest La Quête de Daï de Koji Inada, scénarisé par Riku Sanjō et supervisé par Yūji Horii (créateur des jeux Dragon Quest), s'est fait connaître dans les années 90 sous l'appellation de Fly. Une franchise qui a été relancé avec un nouvel anime fort apprécié, et qui sera de retour sur la scène vidéoludique avec Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai. Un action-RPG de Square Enix qui vous laissera « vivre l'histoire de la série animée iconique ».

Prévu d'abord uniquement pour le Japon, Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai sortira aussi en Occident. Et pour bien faire, ce sera une sortie simultanée partout dans le monde. Quand ? L'éditeur n'est pas encore prêt à en parler.

En revanche, nous avons eu des informations sur les modes de ce jeu Dragon Quest La Quête de Daï. D'un côté, le mode Aventure qui retranscrira l'intrigue de l'anime. « Jusqu'à l'arc du Château du rocher souverain » précise le communiqué. De l'autre côté, le Temple du Souvenir. Un donjon à la difficulté et aux récompenses évolutives qui change à chaque partie.

Les Memento Bounds, collectez-les tous !

En jeu, vous pourrez collecter des Memento Bounds. Des objets pour augmenter vos aptitudes et statistiques. Des scènes du manga seront révélées pour chaque Memento Bound déniché. Ces accessoires rares pourront par ailleurs être améliorés dans le Temple du Souvenir.

Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai sortira sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC (Steam).