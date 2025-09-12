Ces dernières années, Square Enix s'évertue à dépoussiérer certains de ses jeux les plus emblématiques. Les six premiers Final Fantasy ont eu le droit à une collection remasterisée, quand les trois premiers Dragon Quest ont été remis au goût du jour avec la technologie HD-2D. Alors que les deux épisodes initiaux ressortiront donc le 30 octobre 2025, une rumeur avait fait beaucoup de bruit ces dernières semaines : l’éditeur japonais préparerait également le retour d’un autre jeu iconique de la licence.

Dragon Quest Remake 7 annoncé

C’est un leak qui avait fait couler beaucoup d’encre. Le site MP1st aurait mis la main sur des documents internes de Square Enix et y aurait fait une découverte des plus intéressantes. L’éditeur japonais travaillerait en effet dans le plus grand des secrets sur un remake de Dragon Quest 7 Fragments of the Forgotten Past. Un grand classique sorti à l'origine sur PS1 en 2000, qui a connu un second succès lorsqu’il a été porté plus tard sur Nintendo 3DS avec quelques améliorations. La rumeur parlait alors d’un remake en bonne et due forme, et non d’une réédition en HD-2D, comme les derniers jeux de la licence. Alors, quand les bruits de couloirs laissaient entendre que plusieurs jeux portant le numéro 7 allaient assurer le spectacle au Nintendo Direct, beaucoup espéraient y voir ce Dragon Quest 7 Remake et ça n'a pas loupé.

Cette fois, Square Enix opte pour un style 3D joli comme tout, qui n'est pas sans rappeler les films d'animation. Les détails sont maigres pour l'instant, si ce n'est que ce Dragon Quest 7 Reimagined sera disponible le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2.

Source : Square Enix