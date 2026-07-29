Malgré la polémique survenue il y a quelques mois, Square Enix continue de renforcer son partenariat avec l’IA Gemini de Google pour un nouvel événement dédié à Dragon Quest.

On ne peut décidément pas dire que la communication autour de Dragon Quest soit au meilleur de sa forme en cette année 2026. En effet, alors que la nouvelle présentation de Dragon Quest 12: Beyond Dreams a suscité des réactions très contrastées en mai dernier, Square Enix a également fait l’objet d’une vive polémique courant mars, lors de l’annonce d’un partenariat boosté à l’IA avec Google Gemini pour Dragon Quest 10. Mais il faut croire que cela n’a pas suffi, puisque l’éditeur en remet aujourd’hui une couche avec l’annonce d’un nouveau partenariat.

Square Enix annonce un nouvel événement Dragon Quest porté par l’IA de Google

Comme révélé par Famitsu, Square Enix a annoncé qu’un événement baptisé « Gemini Quest » se tiendra dès demain, le 30 juillet, dans plusieurs arrondissements de Tokyo. Basé sur l’univers de Dragon Quest, il invitera les participants à utiliser l’application Gemini pour scanner des codes-barres et générer des sorts en réalité augmentée, qui leur serviront ensuite à libérer des monstres capturés et affronter le seigneur des dragons. Ce faisant, ils pourront ainsi remporter des mini-médailles exclusives, sur lesquelles ont été gravés des monstres emblématiques de la franchise.

Et bien que le concept en lui-même puisse être intéressant sur le papier, le fait qu’il se traduise par un renforcement du partenariat entre Square Enix et Google Gemini n’est pas vraiment vu d’un très bon œil par les fans de l’éditeur comme de la franchise. Surtout quand cela fait suite à une polémique déclenchée par l’annonce de l’arrivée d’un nouveau personnage boosté à l’IA générative dans Dragon Quest 10, Oshaberi Slimey, dont l’objectif serait de jouer le rôle d’un « ami pour chaque joueur » grâce à la technologie de Google.

Les fans continuent d’exprimer leur déception

« Je n’aime vraiment pas du tout qu’il y ait de l’IA générative dans mon Dragon Quest préféré », répond ainsi naturellement un fan de la franchise sous le post de Square Enix publié sur X. « On n’en veut pas », affirme un autre de son côté, tandis qu’un troisième leur demande de façon plus virulente s’ils « ne peuvent pas se remettre à bosser sur Dragon Quest 12 plutôt que sur cette m*rde d’IA ». Cela arrêtera-t-il l’éditeur pour autant ? Probablement pas. Mais une chose est sûre : ce n’est définitivement pas ce genre de partenariat qui va rassurer les fans pour l’avenir de la série.

Source : Square Enix