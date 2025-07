Le jeu mobile Dragon Quest Tact a peut-être disparu des radars chez nous il y a maintenant plus d’un an, mais il continue malgré tout de couler des jours heureux au pays du soleil levant. Et si les joueurs occidentaux n’ont désormais plus la possibilité de profiter du titre, ils pourront néanmoins s’offrir très prochainement une petite piqûre de nostalgie à travers une autre licence phare de Square Enix : Final Fantasy.

Quand Dragon Quest Tact rencontre Final Fantasy 7

Car oui, dès aujourd’hui, Dragon Quest Tact va s’inviter dans l’univers de Final Fantasy 7 pour un crossover exceptionnel avec le jeu Ever Crisis. Pour l’occasion, les joueurs de ce dernier vont ainsi pouvoir profiter de l’arrivée d’une série d’éléments aux couleurs du jeu mobile, que Square Enix a présentés il y a déjà plusieurs jours par le biais d’une première vidéo. Voici donc ce qu’il sera possible de retrouver au cours des prochaines heures :

L’épée et l’armure d’Erdrick pour Cloud

Le bâton et la tenue du Sage suprême pour Aerith

La tenue de Psaro Banesword pour Sephiroth

Une tenue inspirée du Smilodon pour Red XIII

À noter que comme le révèle le trailer de ce crossover Final Fantasy 7: Ever Crisis x Dragon Quest Tact, Sephiroth fera alors office de boss dans les événements de cette nouvelle intrigue. Bien sûr, les joueurs pourront également compter sur la présence de nouveaux ennemis pour l’occasion, à l’instar de King Slime et King She-Slime par exemple, en plus de pouvoir remporter tout un tas de récompenses supplémentaires.

Enfin, rappelons si nécessaire que Final Fantasy 7: Ever Crisis est un jeu gratuit, disponible sur iOS, Android et PC. Pour les joueurs désireux de prolonger leur expérience après Final Fantasy 7 Remake ou encore Final Fantasy 7 Rebirth, cela peut donc être une chouette opportunité. Notez toutefois qu’il n’est pas directement lié à ces derniers, puisqu’il s’agit en fait d’une réimagination des événements du jeu original sorti en 1997, et de tout ce qui a pu en découler ensuite.