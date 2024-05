Toutes les bonnes choses ont une fin, et cette fois, c'est un jeu Dragon Quest qui fait ses adieux. Et comme toujours dans ce genre de situation, c'est un peu triste pour tout le monde.

Le jeu vidéo, c'est fait de nouveautés, mais aussi d'arrêts et de fins. Chaque mois, de nouveaux titres disparaissent et forcément, c'est toujours un peu triste, surtout quand il s'agit de jeux que l'on a pu apprécier ou tout simplement de grosses licences que l'on aime adorer. Dans le cas précis, il s'agit d'un titre de la célèbre saga Dragon Quest. Que peut-on apprendre ?

La fin pour ce jeu Dragon Quest

Ainsi, Square Enix a annoncé la fin de service de Dragon Quest Champions, un jeu de rôle tactique orienté combat au corps à corps, le 30 juillet à 8h00. Cette annonce marque la fin d'une aventure qui aura duré un peu plus d'un an, le jeu ayant été lancé le 13 juin 2023 sur iOS et Android au Japon. Forcément, c'est toujours un peu triste. Dragon Quest Champions a été introduit sur le marché en tant que jeu de rôle avec des commandes de combat rapproché, offrant une nouvelle expérience aux fans de la franchise Dragon Quest. Malgré une réception initialement positive, le jeu n'a pas réussi à maintenir une base de joueurs suffisante pour justifier sa continuation. Square Enix a donc pris la décision difficile de mettre fin au service.

Tous les achats de gemmes, la monnaie virtuelle du jeu, ont été arrêtés à compter d'aujourd'hui. Cette mesure vise à préparer les joueurs à la fermeture imminente du jeu, tout en évitant des dépenses supplémentaires dans un service qui s'arrête bientôt. Pour les joueurs souhaitant conserver une trace de leurs aventures, Square Enix prévoit de lancer un "Journal d'Aventure" après la fin du service. Ce journal permettra aux joueurs de consulter certaines données, comme leurs informations de joueur, sur un site web dédié. Les détails spécifiques de ce service seront communiqués ultérieurement par l'éditeur.

Retour sur le jeu

Dragon Quest Champions était un jeu mobile axé sur des batailles stratégiques en temps réel, où les joueurs devaient utiliser des commandes pour engager des combats rapprochés. Le jeu faisait partie de la vaste franchise DQ, connue pour ses mondes fantastiques. Bien que le jeu n'ait pas duré longtemps, il a offert une expérience unique qui a enrichi l'univers de Dragon Quest.