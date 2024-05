C'est une nouvelle qui fera plaisir aux nostalgiques de la franchise de J-RPG culte en partenariat avec feu le légendaire et très regretté Akira Toriyama. Annoncé pour la première fois en 2021, Dragon Quest 3 HD-2D Remake devrait en effet très bientôt avoir droit à une annonce particulièrement attendue des fans.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake bientôt de retour en très belle forme

Sorti initialement en 1988, Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation est le troisième opus mettant en scène le héros Erdrick. 33 ans plus tard, Square Enix annonçait en 2021 qu'un Remake 2D-HD du titre serait en développement. Pour mériter cette appellation et lui donner un beau coup de peinture fraîche, le titre s'est inspiré de la sublime direction artistique d'Octopath Traveler. Pendant longtemps dans le silence radio total, les fans s'inquiétaient quant à son sort. Il y a quelques jours, le réputé leaker Midori indiquait que « le développement avance toujours et de nouvelles informations devraient être partagées cette année ».

Et puis ce matin, en catimini, le compte officiel X.com de Dragon Quest a partagé un post lourd de sens dans le cadre du Dragon Quest Day. On peut y lire : « La légende de Erdrick approche ». En dessous, un très court teaser qui nous indique que « la légende commence », sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Le doute est donc peu permis, et l'annonce d'une date de sortie de ce fameux Remake HD-2D semble alors plus proche que jamais.

Puisque le mois de juin approche, période faste pour les annonces vidéoludiques fortes, gageons que Dragon Quest 3 HD-2D Remake devrait y faire une apparition remarquée. Puisque la publication de son compte officiel parle du « début » de la légende, il se pourrait même finalement que l'intégralité de la trilogie centrée sur Erdrick ait reçu le même traitement. Ceci expliquerait également ce long silence et temps de développement qui a semé le doute auprès des fans. Rendez-vous si tout va bien dans quelques jours pour en avoir le cœur net.