En plus de la révélation particulièrement attendue de Dragon Quest 12, Square Enix vous préparerait plein de surprises pour les 40 ans de la licence. Ça se confirme grâce à la chaîne officielle de la marque.

Indécrottable pilier du paysage vidéoludique japonais depuis quatre décennies, Dragon Quest demeure une institution presque intouchable au Japon. En Occident, la saga s’était peu à peu faite oublier, avant que Square Enix ne lui offre une nouvelle jeunesse en laissant un nouveau public la découvrir sous différents jours. D’abord avec les remakes en HD-2D des trois épisodes fondateurs de la franchise, puis avec la relecture toute en rondeur et candeur de Dragon Quest 7.

Une opération séduction en Occident et auprès d’un public plus jeune qui ressemble surtout à une mise en bouche avant le plat principal, Dragon Quest 12 : The Flames of Fate. Un douzième épisode numéroté qui se démarque surtout par son mutisme assourdissant depuis son annonce il y a quelques années. Le 27 mai marquera toutefois les 40 ans de la saga, un anniversaire symbolique que Square Enix n’a pas pour habitude de traiter à la légère. Et tout converge vers un événement à ne pas rater.

Plein d'annonces arriveraient pour Dragon Quest

Quand une playlist YouTube commence sérieusement à ressembler à une chambre forte mal verrouillée, tous les espoirs sont permis. D’autant plus à l’approche de l’anniversaire de Dragon Quest, pour lequel Yuji Horii, créateur de la saga, avait lui-même donné rendez-vous aux fans. A l'affût du moindre indice, des joueurs ont ainsi découvert huit vidéos non répertoriées sur la chaîne officielle liée à la licence, pour probablement autant d’annonces. La plus évidente est naturellement celle liée à Dragon Quest 12, épisode fantôme officiellement annoncé et disparu aussitôt depuis une éternité vidéoludique. Une autre pourrait correspondre à une version Nintendo Switch 2 du onzième épisode, déjà débusquée chez certains organismes de classification. Dragon Quest 10 et son extension pourraient également monopoliser une vidéo à eux seuls.

Difficile également d’imaginer une célébration Square Enix sans un détour obligatoire par la case produits dérivés, avec une présentation des figurines et autres objets collectors que l’éditeur réserve pour les 40 ans de la saga. Ce qui laisse encore de la marge à quatre autres annonces surprises potentielles. Ces dernières années, Square Enix a pris pour habitude de décliner Dragon Quest sur d’autres formats, à l’image du rogue-like mobile, Smash/Grow, récemment sorti. Les précédentes célébrations de la licence s’étaient déjà transformées en un véritable feu d’artifice de remakes, de spin-offs et d’annonces en cascade. Difficile d’imaginer que l’éditeur se contente d’une simple bougie et d’un gâteau un peu sec pour l’anniversaire d’une de ses licences les plus populaires et rentables. Rendez-vous le 27 mai 2026 pour les célébrations.

Logo de Dragon Quest 12 ©Square Enix

Source : YouTube