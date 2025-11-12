Hier soir, PlayStation diffusait la dernière édition de son State of Play, qui n’était assurément pas une édition comme les autres. En effet, comme en témoigne son nom complet, « State of Play Japan », celle-ci se voulait spécifiquement centrée sur les productions japonaises et asiatiques, qui ont donc bénéficié d’un gros coup de projecteur pendant une quarantaine de minutes. Ce fut alors notamment l’occasion d’y découvrir un nouveau trailer de Dragon Quest 7 Remake, présenté avec de nouvelles images fort intéressantes.

Dragon Quest 7 Remake dévoile son histoire en vidéo

Pas de temps à perdre pour Square Enix donc qui, à peine après avoir sorti Dragon Quest 1 & 2 Remake, se prépare déjà pour le lancement de son prochain opus, annoncé pour le 5 février 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le dernier trailer d’environ une minute trente dévoilé à l’occasion du State of Play, l’éditeur sait parler aux fans. Car outre le fait de mettre l’accent sur la refonte visuelle du jeu, définitivement très séduisante, celui-ci nous donne également un premier aperçu de certaines des nouveautés attendues dans ce Dragon Quest 7 Remake.

En effet, bardée de nombreuses cinématiques entrecoupées de quelques extraits de gameplay, la vidéo dévoile notamment l’une des nouvelles zones à venir dans cette version Reimagined, qui inclura un nouvel épisode où nos héros unissent leur force avec un Kiefer adulte. C’est donc l’occasion pour Square Enix de faire un focus plus particulier sur ce dernier, qui accompagnera les protagonistes dans une partie de leurs aventures. Des aventures qui, rappelons-le, comporteront pour l’occasion quelques ajustements.

Car pour améliorer le rythme du jeu, les créateurs de Dragon Quest 7 Remake n’ont pas hésité à supprimer certains éléments de l’histoire, qui sera toutefois enrichie de plusieurs nouveautés en contrepartie. Il sera par exemple notamment question d’une nouvelle conclusion en fonction des choix réalisés par les joueurs, ce qui assure ainsi au titre un bel intérêt pour les fans de la première heure comme pour les néophytes. Et comme le trailer du State of Play nous le confirme : nous sommes sans doute encore loin d’avoir tout vu au sujet de Dragon Quest 7 Remake.

Source : Square Enix