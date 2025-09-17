Pour son grand retour en version réimaginée, Dragon Quest 7 corrigera l’un des plus gros défauts de la version originale, et ce d’une façon qui fera assurément plaisir aux fans.

Après avoir eu droit à Dragon Quest 3 Remake l’an dernier, les joueurs se préparent actuellement à replonger dans la suite des aventures d’Elric grâce à Dragon Quest 1 & 2 Remake, dont la sortie est prévue pour le 30 octobre prochain. Toutefois, comme nous avons pu le découvrir lors du dernier Nintendo Direct, Square Enix a encore bien d’autres surprises sous le coude. L’une d’elles n’est alors autre que Dragon Quest 7 Remake, qui fera son grand retour dans une version réimaginée dès le 5 février 2026. Et ses créateurs l’assurent : il y aura du changement.

Dragon Quest 7 Remake corrigera l’un des plus gros défauts du jeu

En effet, ceux qui ont joué à Dragon Quest 7 sur PS1 le savent, il s’agit d’un jeu extrêmement dense. Tellement que son histoire, fragmentée en de nombreux morceaux, s’accompagne de sérieux problèmes de rythme pouvant déranger même les plus gros fans de JRPG. Heureusement, comme ont pu le confirmer les développeurs du jeu, c’est un problème dont le studio a aujourd’hui conscience. C’est pourquoi Dragon Quest 7 Remake supprimera certains éléments de l’intrigue pour les remplacer par de nouvelles scènes plus pertinentes.

« Les éléments ‘réinventés’ du récit font allusion aux améliorations apportées à la structure générale du jeu, qui offre une expérience beaucoup plus profonde et captivante » a révélé Takeshi Ichikawa, producteur du projet, dans une interview publiée sur le site officiel de Square Enix. « Dans le but d’épurer le déroulement global de l’histoire et d’offrir un récit plus accrocheur, nous avons décidé de supprimer les intrigues secondaires qui n’ont que peu ou pas de rapport direct avec le scénario principal » de Dragon Quest 7.

« Si certains contenus ont été supprimés, de tout nouveaux scénarios ont également été introduits » ajoute-t-il cependant. « Notre objectif était de tirer parti des points forts du jeu original tout en nous efforçant d’offrir une expérience narrative plus profonde et plus immersive aux joueurs d’aujourd’hui ». De quoi donner d’autant plus d’intérêt à l’existence de ce Dragon Quest 7 Remake donc qui, en plus d’améliorer l’expérience globale, offrira aux fans de la version originale de nombreux contenus inédits à se mettre sous la dent. Et ça, on aime.

Source : Square Enix