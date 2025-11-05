Disponible depuis le 30 octobre dernier, Dragon Quest 1 & 2 Remake fait actuellement le bonheur de nombreux joueurs, qui peuvent ainsi compléter leur (re)découverte des aventures d’Elric après la sortie de Dragon Quest 3 Remake l’an dernier. Cela étant, comme nous avons pu le découvrir au mois de septembre, les choses sont encore loin d’être finies pour les fans de la franchise. Car un nouveau remake, celui de Dragon Quest 7, nous attend d’ores et déjà pour le 5 février 2026, et celui-ci apportera un changement de taille par rapport à la version originale.

Une fin inédite sera de la partie dans Dragon Quest 7 Remake

En effet, alors que le titre de Square Enix s’apprête à faire la couverture du prochain numéro de Game Informer, les équipes du média américain ont eu la chance de pouvoir s’entretenir avec Takeshi Ichikawa, producteur sur ce Dragon Quest 7 Remake. Ce fut alors l’occasion pour lui de révéler l’une des surprises qui attendra les fans d’ici quelques mois, à savoir l’arrivée d’une toute nouvelle fin dans l’aventure.

« Dragon Quest 7 Remake suit le récit de l’histoire originale, mais en fonction de certains choix effectués par les joueurs, ceux-ci pourront découvrir une nouvelle conclusion qui n’avait jamais été vue auparavant dans les versions précédentes. Ainsi, même les joueurs qui ont déjà joué aux précédentes versions pourront profiter de cette nouvelle expérience narrative avec Reimagined ». Takeshi Ichikawa, pour Game Informer

Voilà qui s’annonce déjà très excitant pour le titre donc. Ce dernier promet également d’ores et déjà de corriger l’un des plus gros défauts de la version originale, à savoir ses problèmes de rythme. Car comme l’avait déjà annoncé Ichikawa dans la foulée du Nintendo Direct, si Dragon Quest 7 Remake n’hésitera pas à supprimer certains contenus, d’autres pourront en revanche être ajoutés. En témoigne justement l’introduction d’une fin inédite.

Et ce n’est là qu’un premier aperçu de ce que nous réserve Dragon Quest 7 Remake, car comme le révèle Game Informer : bien d’autres informations exclusives sont en approche. « Vous pouvez vous attendre à toutes sortes d’informations sur le jeu provenant de notre visite dans les bureaux de Square Enix, où nous avons pu jouer à Reimagined pendant deux heures en plus d’interviewer divers responsables de l’équipe de développement ». À surveiller de près, donc.

Source : Game Informer