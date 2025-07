Alors que beaucoup attendant Dragon Quest 12 et que les Remakes HD-2D des deux premiers épisodes arrivent fin octobre, Square Enix aurait visiblement encore d'autres plans pour sa célèbre franchise J-RPG portée par l'iconique style visuel du regretté Akira Toriyama. C'est en tout cas ce qu'un récent leak a révélé autour d'un projet qui devrait faire des émulés, et qui pourrait même arriver plus tôt qu'on ne le pense.

Des fragments d'un lointain passé de Dragon Quest refont surface via un leak

En mai dernier, Square Enix annonçait dans son rapport pour la fin d'année fiscale 2025 un nouveau plan de croissance, avec la notion de « trois ans de reboot » pour ses prochains titres majeurs comme Kingdom Hearts 4, FF7 Remake 3 et a priori Dragon Quest 12. Dans l'intervalle, le studio japonais va proposer des jeux plus « modestes », ainsi que des Remakes de titres populaires de son illustre histoire.

Entre alors en scène un récent leak d'abord rapporté par MP1st, qui aurait récupéré des documents internes de Square Enix. D'après ces documents, le géant japonais plancherait ainsi sur un Remake de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past, un grand classique sorti sur PlayStation 1 en 2000 avant d'être porté plus tard sur Nintendo 3DS avec quelques retouches de bon aloi. À noter qu'il s'agirait bien d'un véritable Remake, et non d'une revisite HD-2D comme les derniers Remakes de la franchise. Le titre culte devrait donc avoir droit à un profond ravalement de façade, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de gameplay pour moderniser l'ensemble.

Comble du bonheur pour les fans de la licence, les documents de Square Enix récupérés par MP1st tendraient à indiquer que le studio ciblerait début 2026 au plus tôt pour la sortie de ce Remake de Dragon Quest VII, soit avant la fin de son année fiscale 2026, qui se termine en mars. Naturellement, même si l'information proviendrait directement de Square Enix, il convient de prendre la chose avec de prudentes pincettes en attendant une annonce plus officielle. Toujours est-il que la licence Dragon Quest semble avoir encore dans son ensemble de beaux jours devant elle.

Source : MP1st