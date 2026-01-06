2026 sera une année particulière pour la licence Dragon Quest, qui soufflera sa 40e bougie. Hé oui, il y a quatre décennies, Yūji Horii, Akira Toriyama et une petite équipe de développeurs se sont réunis pour créer l’un des ténors du JRPG, qui inspirera et laissera son empreinte sur de nombreux jeux par la suite, dont Clair Obscur Expedition 33 puisque vous n’avez que lui à la bouche. La saga est alors une véritable institution au Japon, mais cette aura légendaire n’a jamais réellement rayonné jusqu’en Occident. Chose à laquelle Square Enix tente de remédier depuis quelques années en proposant des versions remises au goût du jour des épisodes fondateurs de la franchise.

Les trois premiers Dragon Quest ont ainsi reçu un joli coup de pinceau façon HD 2D, tandis que le septième inaugurera une direction artistique des plus singulières, avec des personnages faits main, aux allures de figurines dans un décor diorama. L’avenir se façonnera surtout avec le tristement silencieux Dragon Quest 12, mais avant les grandes annonces de cet anniversaire, Square Enix fera une première surprise, gratuite, aux fans de la licence.

Dragon Quest 7 Remake s'offre une démo gratuite

C’est une belle façon de commencer l’année pour Square Enix, qui a annoncé l’arrivée imminente d’une démo gratuite de l’un de ses titres phares de 2026. Dragon Quest 7 Reimagined a tout de la petite sucrerie de ce début d’année que l’on dévore sous un plaid, au chaud. Prévu pour le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2 & 1, PS5, Xbox Series et PC, le remake se laissera ainsi approcher dès le 7 janvier 2026 via une démo gratuite. Cette dernière sera disponible sur l’ensemble des plateformes à cette date et toute progression effectuée sera conservée lors de la sortie officielle de Dragon Quest 7 Reimagined. Elle offrira même un petit bonus : une tenue décontractée pour Maribel. L’éditeur japonais n’a en revanche pas communiqué sur le contenu et la durée de cette démo gratuite.

Au doigt mouillé, on dira qu’elle permettra d’avoir un aperçu des nouveautés propres au remake de Dragon Quest 7. A commencer par ses visuels dignes d’un diorama, son système de combat qui apporte des options de confort bienvenues comme une option de combat automatique, son ambiance pleine de candeur, ses doublages et très certainement son système de vocations qui donne accès à de nouvelles classes, attaques spéciales et compétences. Nous y avions joué quelques heures l’année dernière et nous avions été conquis par son charme. Peut-être le serez-vous aussi, surtout si vous êtes en manque de Clair Obscur et que vous recherchez un RPG en tour par tour à l’ancienne, mais avec la saveur de 2026. Et tant que vous êtes encore là, petit bonus : l'éditeur a également partagé la cinématique d'introduction de Dragon Quest 7 Reimagined, qui fera, à n'en pas douter, vibrer votre corde nostalgique.

Cinématique d'introduction en anglais

Source : Square Enix