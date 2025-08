Hier après-midi, après de nombreuses semaines de rumeurs en tout genre, Nintendo diffusait enfin son fameux Nintendo Direct de juillet avec un certain nombre d’annonces à la clé. Et si les joueurs ne sont pas forcément tous d’accord sur la qualité de ce Partner Showcase, qui a pourtant vu des jeux tels que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et Octopath Traveler 0 être annoncés, le fait est que celui-ci n’a pas été avare en nouveautés. Et il y a en a même eu d’autres après coup, comme ont pu le constater les joueurs de Dragon Quest 3 Remake.

Dragon Quest 3 Remake s’offre un patch surprise sur Nintendo Switch 2

En effet, la franchise de Square Enix a beau avoir fait partie des grands absents de la conférence, cela n’a pas empêché l’éditeur de réserver bien des surprises à sa communauté. Ainsi, outre la diffusion d’un nouveau trailer pour Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, les joueurs Nintendo Switch 2 ont également eu le bonheur de découvrir l’arrivée d’un patch surprise pour Dragon Quest 3 HD-2D Remake sur la console. Un patch qui, étonnamment, n’avait pas du tout été annoncé par ses créateurs.

Proposé à titre gratuit, celui-ci permet alors aux possesseurs de la nouvelle machine de Nintendo de profiter de l’aventure dans de bien meilleures conditions, avec une résolution améliorée et une meilleure fluidité. D’ailleurs, à l’instar de ce qui se fait sur PlayStation ou Xbox, Dragon Quest 3 HD-2D Remake offre désormais la possibilité aux joueurs de choisir entre un mode « Qualité » et un mode « Performance », de sorte à privilégier soit la fluidité de l’expérience, soit la beauté des visuels du jeu.

Notons cependant que cette mise à jour ne s’accompagne d’aucun contenu supplémentaire pour l’occasion. Cela reste néanmoins une très belle surprise pour les joueurs de Dragon Quest 3 Remake, qui vont ainsi pouvoir (re)découvrir les premières aventures d’Erdrick dans les meilleures conditions possibles avant l’arrivée de Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, dont la sortie est prévue pour le 30 octobre prochain sur l’ensemble des plateformes. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, Dragon Quest 3 se veut en effet être le préquel des deux premiers opus.