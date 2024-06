Avec Final Fantasy, Dragon Quest est l’une des licences les plus fortes de Square Enix, mais aussi l’une des plus appréciées dans l’univers des JRPG. Tous les yeux sont naturellement rivés vers le douzième opus, qui avance doucement, mais sûrement en coulisses. Pour faire patienter les joueurs jusqu’à la découverte de cet épisode qui devrait prendre un virage vers l’action-RPG, l’éditeur avait à cœur de faire redécouvrir les débuts de la licence sous un nouveau jour.

La trilogie de Dragon Quest confirmée

Square Enix avait annoncé la couleur : une annonce serait faite prochainement autour de Dragon Quest 3 HD-2D. Pas besoin d’être insider ou devin pour faire le rapprochement avec le Nintendo Direct de juin 2024. Les rumeurs parlaient d’une compilation regroupant la trilogie d’Erdrick, petit nom doux donné aux héros des trois épisodes fondateurs de la licence. Ce ne sera qu'à moitié le cas. L'ensemble des trois épisodes fondateurs auront bien le droit à un remake à la sauce 2D-HD comme Live a Live et Star Ocean, mais leur sortie sera séparée. Elle commencera donc avec le début de cette histoire, chronologiquement parlant : Dragon Quest 3 HD. La piqure nostalgique est prévue pou ce 14 novembre sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series et Steam. La suite arrivera dans le courant de 2025 sans plus de précision.

Les premières images ont clairement de quoi mettre l'eau. Square Enix maîtrise clairement ce style si particulier et il a l'air de faire des merveilles avec Dragon Quest 3. On vous laisse juger par vous-même :