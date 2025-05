Par chez nous, le plus grand représentant du J-RPG est assurément Final Fantasy. Pour autant, d'autres grands noms ne manquent pas de popularité. Certains parviennent à gagner une place plus importante dans le cœur des joueuses et des joueurs ces dernières années. C'est notamment le cas d'une autre licence de Square Enix dont le prochain opus se fait attendre. On parle ici de Dragon Quest 12, dont Yujii Horii, le créateur, a enfin des nouvelles à donner.

Les plans se précisent très doucement pour Dragon Quest 12

Contre toute attente, le dernier-né des DQ a rencontré un joli succès en Occident. Pourtant, il s'agit d'un remake d'un des premiers opus de la saga. Voilà qui devrait être bon pour le futur gros épisode, en préparation depuis déjà 2019. Mais le développement a été perturbé par la pandémie l'année suivante, si bien qu'on en a de moins en moins entendu parler.

Nous avions eu un bref écho du jeu de la part de Yujii Horii en février dernier, après de longs mois de silence à son sujet. Nous nous réjouissons dès lors d'avoir de nouveau des nouvelles ces jours-ci, témoignant de l'intérêt toujours vivace pour le jeu malgré la discrétion des équipes. De fait, c'est à GameReactor qu'on doit un léger sursaut concernant Dragon Quest 12.

Nos confrères danois ont eu l'opportunité de s'entretenir avec Yuji Horii il a de cela quelques jours à l'occasion de la Napoli Comicon. Le journaliste David Caballero a demandé de nouveaux détails sur l'histoire et le gameplay de Dragon Quest 12 The Flames of Fate. Toutefois, le concepteur a insisté dans sa réponse pour dire qu'il se consacre à cet épisode mais ne peut pas en dire davantage. Il assure seulement que ce prochain opus sera « excellent », invitant par la même occasion à faire preuve de patience.

Horii a également mentionné un détail qui pourrait augurer une bonne nouvelle pour l'avenir. Considérant la sortie imminente de la nouvelle console de Nintendo, il évoque la possibilité d'une compatibilité avec la Nintendo Switch 2. Il ne précise pas s'il parle ici de la licence en général ou de Dragon Quest 12 en particulier. Néanmoins, il serait étonnant que cet épisode fasse l'impasse sur la machine qui cartonne déjà. On peut donc s'attendre à de belles choses pour ce titre très attendu !

Yuji Horii.