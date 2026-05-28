Peu après la récente annonce autour de Dragon Quest 12, des fans ayant épluché le trailer auraient déjà découvert un secret d'envergure pour le prochain titre.

À l'occasion d'un stream spécial pour les 40 ans de la mythique franchise JRPG, Square Enix a de nouveau mis Dragon Quest 12 en avant en guise de pièce maîtresse, comme c'était déjà le cas pour le stream des 35 ans. Le titre tant attendu ayant fait l'objet d'un reboot, il n'était toutefois plus question de The Flames of Fate, mais de Beyond Dreams. Et avec ce changement de nom viendrait son lot de mutations pour le 12ème épisode de la saga, dans tous les sens du terme, d'après des découvertes de fans.

Un Dragon Quest 12 en proie à de profondes transformations

Dragon Quest 12 a donc fait l'objet d'un reboot majeur et a changé de nom dans l'exercice en s'appellant désormais Beyond Dreams, un sous-titre en lien étroit avec son nouveau protagoniste, en proie à d'étranges visions nocturnes. Selon Horii-san, ces visions ne sont que le prélude à une grande aventure et à un avenir radieux pour le héros, suggérant ainsi que le ton plus sombre initialement prévu pour le jeu n'est plus d'actualité.

Plus important encore, Dragon Quest 12 Beyond Dreams s'annonce comme un opus marquant pour la série, puisqu'il combinera le design classique des personnages d'Akira Toriyama et la musique de Koichi Sugiyama, tous deux malheureusement disparus, avec de nombreuses nouveautés inédites. Parmi ces nouveautés, des fans auraient repéré un possible élément central du gameplay.

Durant la présentation de Dragon Quest 12 Beyond Dreams, on peut en effet déduire qu'il pourrait exister deux mondes : le monde réel, et un « monde des rêves ». On aperçoit en effet à un moment une sorte d'homme lézard qui porte exactement la même épée et la même coiffure que le personnage principal, laissant donc suggérer l'existence de deux dimensions distinctes. Il faudra toutefois attendre de plus amples détails sur Beyond Dreams, qui ne dispose par ailleurs toujours pas d'une date de sortie à l'heure actuelle.

Malheureusement, il se pourrait qu'il ne donne plus d'autres nouvelles avant un moment. Il est néanmoins sans doute rassurant pour les fans de voir enfin Dragon Quest 12 Beyond Dreams en action et de constater que son développement progresse bien, après cinq longues années de quasi-silence.

Source : X.com