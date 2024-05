Hier avait lieu le Dragon Quest Day. Comme chaque année, c'est l'occasion pour les équipes travaillant sur cette franchise de légende de communiquer avec une communauté de fans ravie de se réunir autour de leurs jeux de cœur. Et des fans, DQ en a ! Le premier jeu étant paru il y a 38, en 1986, la franchise dont le character design est signé feu Akira Toriyama a eu le temps de marquer les esprits et de se faire une solide réputation.

La journée du 27 mai a donc permis aux aficionados du RPG à la Dragon Quest d'avoir des nouvelles des projets qu'ils attendent de pied ferme. Les plus fans de la première heure ont notamment dû avoir des frissons avec un nouveau teasing de Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Mais ce n'est pas le seul jeu de la franchise qui a fait l'actualité !

Dragon Question 12e du nom à la hauteur de ses maîtres

En presque quatre décennies d'existence, la franchise DQ s'est épanouie sous de nombreuses formes et a évolué avec son temps. Évidemment, les vieux de la vieille ont un affect particulier avec les titres en 2D à l'ancienne, comme Seed of Salvation, le troisième opus canonique. Mais les plus fervents des fans attendent certainement Dragon Quest 12: The Flames of Fate, annoncé il y a trois ans, en mai 2021.

Dernièrement, les nouvelles étaient plutôt confuses pour ce nouvel épisode en 3D. Pour des raisons budgétaires, des coupes dans le scénario étaient apparemment prévues. En outre, la disparition d'Akira Toriyama, character designer, et de Koichi Sugiyama, compositeur historique, ont évidemment perturbé le développement du jeu. Malgré tout, les deux hommes avaient déjà largement contribué tous deux au jeu.

Alors, hier, c'était évidemment le bon moment pour parler à nouveau du jeu. L'une des principales têtes pensantes derrière Dragon Quest 12 s'est donc exprimé sur le réseau social X (ex-Twitter). S'il confesse ne pas pouvoir encore « rentrer dans les détails », il se montre rassuré pour la bonne conduite du projet. Il ne cache pas avoir quelque inquiétude, mais une réunion dernièrement semble lui avoir donné confiance pour le développement.

De fait, dans son poste, il a une pensée pour Toriyama et Sugiyama. Selon les derniers retours des équipes de Square Enix, DQ 12 devrait être « à la hauteur des deux disparus ». Ce nouvel opus devrait donc rester fidèle au travail des deux artistes. Par ce message, Horii nous tranquillise donc sur le respect de l'ADN de la franchise.