Dragon Quest a beau être un monument du JRPG au Japon, la licence n’a pas atteint cette même popularité en Occident. Square Enix veut que ça change et ces dernières années, l’éditeur n’a pas ménagé ses efforts, surtout après un DQ11 qui lui a offert un second souffle. C’est en revanche surtout avec Dragon Quest 3 Remake, paru l’année dernière et sa suite attendue pour cette année que le géant japonais entend corriger le tir dans un premier temps. Cependant, ce que les joueurs attendent de pied ferme, c’est le fameux Dragon Quest 12, plongé dans un mutisme troublant depuis son officialisation. Et alors que nous sommes toujours sans nouvelles du prochain épisode majeur, voilà que son créateur annonce déjà travailler sur un nouveau jeu.

En plus de Dragon Quest 12, le créateur sur un nouveau jeu

Il y a des annonces comme ça qui sortent de nulle part. Sans crier gare, Yuji Horii, créateur emblématique de la licence a révélé travailler sur un tout nouveau jeu en collaboration avec Muneyuki Kaneshiro, mangaka à qui l’on doit Blue Lock. On tempère tout de suite, ça ne devrait ressembler en rien à Dragon Quest. Cette production, développée par le studio japonais Any Inc. et ArtePiazza prendra en effet la forme d’un jeu de dark fantasy orienté multijoueur qui se basera sur le jeu de plateau Sugoroku, particulièrement populaire au Japon. Reincarnation Game, de son nom provisoire, entend mettre à rude épreuve quelques amitiés, le jeu étant pensé pour créer quelques conflits.

Les détails sont pour l’instant minces, mais ce nouveau projet ne devrait aucunement impacter le développement de Dragon Quest 12. Yuji Horii interviendra en effet uniquement en tant que consultant, lui qui a été attiré par ce nouveau simplement parce qu’il le trouvait « vraiment intéressant et original. J’ai hâte de créer un jeu qui fera rire et s’amuser tout le monde, et auquel ils voudront jouer encore et encore », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse officiel. Reincarnation Game est attendu pour le courant 2026 sur Nintendo Switch. Quant à Dragon Quest 12 le développement avance progressivement, mais il faudra certainement attendre la sortie de DQ 1+2 Remake avant qu'on ait le droit à de vraies nouvelles.

Source : Any Inc.