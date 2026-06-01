Cinq ans après avoir été annoncé par Square Enix, Dragon Quest 12 a fait son grand retour sous le feu des projecteurs la semaine dernière, à l’occasion d’un live célébrant les 40 ans de la franchise. Et à la grande surprise générale, c’est à un titre bien différent de celui annoncé en 2021 que nous avons eu affaire, le studio ayant entre temps opéré un reboot complet du projet. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ce changement de direction est loin de faire l’unanimité auprès des fans, en témoignent les réactions vis-à-vis du nouveau héros.

Le protagoniste de Dragon Quest 12 suscite l’indignation des fans

En effet, dans les jours qui ont suivi l’annonce de Dragon Quest 12: Beyond Dreams, les réactions épidermiques à l’encontre du design du nouveau protagoniste se sont littéralement multipliées sur les réseaux sociaux ; certains fans n’hésitent pas à se montrer particulièrement virulents vis-à-vis du travail des artistes. « C’est tellement une coupe de cheveux slop de la Gen Z », a par exemple déclaré l’un d’eux sur le Reddit officiel de Dragon Quest. « [Akira] Toriyama n’aurait jamais laissé ça se produire ».

« C’est une insulte à Toriyama », clame d’ailleurs sans vergogne un autre fan sous le tweet officiel de Square Enix annonçant Dragon Quest 12. « C’était l’une des pires présentations d’un jeu qui n’existe pas que je n’ai jamais vue. […] Le gameplay a l’air d’avoir été généré par IA et montre clairement que le jeu n’est encore qu’un concept abstrait. J’espérais quelque chose de ‘correct’, mais là c’est plus que nul ». « C’est quoi ce visage ? », se demande enfin un troisième de son côté. « Il ressemble à un personnage secondaire qui s’est fait harceler… ».

Et ce ne sont là que quelques réactions parmi tant d’autres. On ne compte par exemple déjà plus le nombre de memes à l’égard du héros de Dragon Quest 12, décrit par certains comme « un accro au crack » qui a l’air « complètement défoncé » et qui « semble être le genre de personne à vendre des herbes de la meilleure qualité ». « Peut-on échanger ?.. », se demande ainsi un joueur sur Reddit en comparant son design à celui du héros de Dragon Quest Smash/Grow. « Bon sang, le personnage principal [de ce dernier] a l’air tellement mieux ».

Un redémarrage compliqué pour le projet

Bien sûr, d’autres internautes n’hésitent toutefois pas à tenter de calmer le jeu, en incitant les fans à « laisser une chance » au personnage, ou encore en défendant son apparence. « Suis-je le seul à aimer le design de Dragon Quest 12 ? », se demande par exemple l’un d’eux. « Je trouve qu’il se démarque dans le bon sens ». Mais le fait est que cela reste loin d’être l’avis général. Cela poussera-t-il Square Enix à prendre les décisions qui s’imposent ? On l’ignore. Mais en tout cas, une chose est sûre : les choses commencent assez mal pour ce Dragon Quest 12.

Sources : Reddit, X