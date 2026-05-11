Monument absolu au Japon et figure sacrée du JRPG en Occident, Dragon Quest cherche aujourd’hui à se réinventer. Ces dernières années, Square Enix a multiplié les initiatives pour offrir un second souffle à sa licence, qui avait déjà rencontré un sérieux gain de popularité avec DQ11 en 2017. Depuis, la saga est largement passée par la case remake. La trilogie fondatrice a été revisitée en HD-2D, quand Dragon Quest 7 Reimagined a inauguré une nouvelle direction artistique particulièrement réussie. Un chantier de longue haleine censé converger progressivement vers le fameux Dragon Quest 12, plongé dans un mutisme assourdissant depuis son officialisation. Et alors que les fans commençaient doucement à perdre espoir, le créateur de la série leur a donné rendez-vous. Et visiblement c'était accidentel.

Voici quand Dragon Quest 12 serait révélé

Le 27 mai prochain, la licence soufflera officiellement ses 40 bougies. Et visiblement Square Enix compte célébrer l’événement en grande pompe. Si l’éditeur japonais n’a toujours pas annoncé officiellement son traditionnel livestream anniversaire, Yuji Horii, le créateur de la saga Dragon Quest s’en est chargé pour eux. Lors d’une émission de KosoKoso, dont la vidéo a depuis été retirée en catastrophe, le développeur légendaire a ainsi laissé échapper une phrase qu’on n’espérait presque plus entendre. « Nous tiendrons un livestream le 27 mai. Je pense que l’on pourra faire une annonce concernant le prochain jeu ». Autrement dit, Dragon Quest 12 pourrait enfin revenir sous le feu des projecteurs. Et après cinq ans de silence absolu, autant dire que les joueurs sont fébriles.

Il faut dire que Square Enix avait déjà sorti l'artillerie lourde pour les 35 ans de la licence. Entre Dragon Quest 3 Remake, DQ Treasures, les versions offline du dixième épisode, et évidemment l’annonce de Dragon Quest 12, c’était un festival d’annonces. Cette fois encore, il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer quelques spin-offs supplémentaires ou de nouveaux remakes. « On aura également plein d’autres choses en plus du prochain jeu, restez à l’écoute », a précisé le créateur de la saga. Depuis son officialisation en 2021, Dragon Quest 12 s’est surtout distingué par son absence, plus que Kingdom Hearts 4 (c’est dire !). En dehors de quelques déclarations et offres d’emplois confirmant son orientation plus action, le jeu n'a en effet plus donné de nouvelles. Square Enix devrait désormais officialiser ce livestream anniversaire dans les prochains jours.

Logo officiel de Dragon Quest 12

Source : KosoKoso via Otamoku