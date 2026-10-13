Pendant que le développement de Dragon Quest 12 est reparti de zéro, le créateur de la saga s’amuse avec l’IA générative et ne cache pas son enthousiasme.

Cinq ans après son annonce initiale, le développement de Dragon Quest 12 repart de zéro. Yuji Horii, créateur de la licence invoquait notamment un changement de direction, s’éloignant du côté sombre initialement présenté pour se recentrer sur l’identité plus lumineuse et traditionnelle de la franchise. Les premières images de ce revirement présentaient un jeu particulièrement coloré, sans véritable séquence de gameplay, ce qui lui a, forcément, valu quelques railleries sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu’à dire que cela ressemblait à de l’IA slop. Et l’enthousiasme débordant de Yuji Horii pour l’IA générative n’aide pas spécialement, ce qui ne manque évidemment pas de soulever quelques interrogations quant à l'avenir de Dragon Quest.

Yuji Horri particulièrement enthousiasmé par l'IA générative

Sur son compte officiel sur Twitter, le créateur de l’une des sagas les plus éminentes du JRPG a présenté Interrogation Room Komiya, un jeu textuel dans lequel il faut interroger un suspect pour lui faire avouer son crime. Et cette petite expérience, il l’a fièrement conçue en 30 minutes chrono avec l’IA générative. « C’est vraiment stupéfiant », s’est-il enthousiasmé. Ce jeu fait en effet directement écho à l’un de ses premiers projets. En 1983, le créateur de Dragon Quest avait développé presque seul The Portopia Serial Murder Case, en gérant l’écriture, l’écriture du code ou encore les graphismes. 40 ans plus tard, quelques instructions données à une IA suffiraient donc à produire une nouvelle expérience jouable, selon le principal intéressé.

Y aura-t-il de l'IA dans Dragon Quest 12 ?

Ce n’est pas la première fois que Yuji Horii affiche son enthousiasme pour l’IA générative. Cette dernière a directement intégré Dragon Quest X sous la forme d’un chatbot propulsé par Gemini de Google, « Chatty Slimey ». Faut-il alors s’attendre à ce que Dragon Quest 12 soit majoritairement développé avec l’aide de l’IA générative ? Square Enix n’a émis aucun commentaire officiel sur le sujet, bien qu’Horii, lui, se montre particulièrement favorable à ces outils, estimant notamment qu’ils pourraient rendre les personnages des RPG « plus humains ».

L’industrie japonaise semble d’ailleurs aller dans ce sens. Selon une enquête de la Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), 85,8% des développeurs japonais interrogés ont désormais recours à l’IA générative. Square Enix explore aussi ces possibilités en interne. En 2025, l’éditeur avait lancé le projet « Joint Development of Game QA Automation Technology Using Generative AI », mené par une équipe de 10 personnes avec pour objectif d’automatiser 70% des tâches de QA (débogage) d’ici fin 2027.

La question n’est sans doute plus de savoir si Dragon Quest 12 sera développé avec l’aide de l’IA générative, mais dans quelle mesure ? Est-ce que Square Enix s’arrêtera bien à l’assurance qualité, ou est-ce que la technologie touchera également le domaine artistique ? Dragon Quest 12 ayant recommencé son développement de zéro l’ampleur de son utilisation pourrait bien évoluer au fil des ans.