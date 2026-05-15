L'année prochaine, nous fêteront les 10 ans des Combattants de la destinée, 11e épisode de la saga. Depuis, les spin-offs et remakes se sont succédés, mais toujours pas de Dragon Quest 12. Ce n'est pas faute pour les membres de Square Enix d'en donner de temps à autre quelques nouvelles, mais sans plus. Dès lors, on s'attarde avec attention sur toutes les déclarations concernant la licence. Or, ces dernières pourraient nous donner une idée de ce qui nous attendra à l'avenir.

Clair Obscur Expedition 33 a redoré l'image du tour par tour

Quand on parle de RPG, on pense inévitablement à Clair Obscur Expedition 33 depuis l'an dernier. Jeu le plus récompensé de tous les temps, il pourrait bien engendrer une nouvelle vague de titres s'inspirant de ses mécaniques. Alors qu'on attend un Final Fantasy XVII chez Square Enix, beaucoup se demandent si le jeu reviendra aux tour par tour typiquement. Mais, du côté de l'autre licence star de l'éditeur japonais, la question fait débat. Dragon Quest 12 pourrait-il s'écarter des combats traditionnels ?

En effet, Clair Obscur a ramené sur le devant de la scène un système de combat tombé en désuétude. Le tour par tour s'essoufflait de plus en plus, poussant même des licences maîtresses en la matière à prendre un tournant orienté vers l'action, comme ce fut le cas pour Final Fantasy. Pour autant, l'un des concepteurs de Square Enix ne voit pas le succès du jeu français comme une raison de revenir à fond sur ce système, ce qui pourrait être un indice sur la direction prise pour Dragon Quest 12 ou ses suites.

© KiKiToès pour Gameblog.

Dragon Quest 12 misera-t-il sur l'action malgré tout ?

Masato Yagi, figure importante chez Square Enix depuis la fin des années 1990, s'est entretenu dernièrement avec Game Informer. Directeur du remake de DQ7, il y a préservé le système de combat au tour par tour. Pour autant, il avour ne pas penser que tous les jeux de la licence devrait se jouer ainsi, y compris Dragon Quest 12 donc ? Ça reste à préciser, mais il s'explique :

Tout le monde n'aura pas le même avis, mais personnellement, je ne crois pas qu'un jeu Dragon Quest doive toujours inclure un système de combat au tour par tour. Masato Yagi, pour Game Informer.

Bien sûr, Masato Yagi ne dénigre pas cette mécanique. D'une part, il remarque l'émergence de plus en plus de jeux qui y reviennent, notamment sur la scène indépendante. D'autre part, il souligne combien un vent de fraîcheur a soufflé sur le tour par tour ces derniers temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y voit un impératif à l'inclure dans les futurs jeux de sa saga, comme Dragon Quest 12 The Flames of Fate :

Des créateurs du monde entier et de générations diverses ont revisité le genre du tour par tour avec lequel ils ont grandit. Ils ont expérimenté de nouvelles approches dans sa présentation, ses systèmes, son rythme et la narration. Je crois que cela a conduit à l'émergence de jeux uniques et variés. Masato Yagi, pour Game Informer.

Que ce soit pour Dragon Quest 12 ou les épisodes qui suivront, Yagi met le doigt sur un point essentiel : « ce qui compte, c'est le thème au cœur du jeu et le choix du système le plus accessible qui permette le mettre le mieux en valeur ». Tout est donc une question de cohérence interne. C'est pourquoi, à ses yeux, « le combat au tour par tour n'est pas forcément indispensable ».