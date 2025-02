Dragon Quest 12 a été annoncé en 2021, mais quatre ans plus tard, le jeu n'est toujours pas disponible. En 2023, le créateur Yuji Horii avait expliqué que cela prendrait un « peu de temps » en raison de la vision beaucoup sombre et adulte voulue par les développeurs, mais aussi parce que la pandémie de COVID-19 avait freiné la production. Malgré cela, le papa de la série a réitéré à plusieurs reprises que le titre n'avait pas été annulé, et qu'il devrait même être à la hauteur des regrettés Akira Toriyama et Koichi Sugiyama.

Dragon Quest 12 n'est pas annulé

La dernière bonne nouvelle autour de Dragon Quest 12 commence clairement à dater, ce qui a de quoi inquiéter certains fans. Lors d'une émission de radio japonaise, le créateur Yuji Horii a toutefois voulu dissiper tout doute et même donner officiellement des nouvelles de ce prochain épisode. Et elles sont bonnes dans la mesure où le jeu existe toujours, et n'a donc pas subi d'annulation entre son annonce et aujourd'hui. Cependant, la sortie n'est pas encore pour demain.

« Il y a encore beaucoup de choses dont je ne peux pas parler. Mais pour le moment, je peux vous dire que nous travaillons sur Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, et que nous travaillons dur sur Dragon Quest 12. J'espère que nous serons en mesure de partager plus d'informations petit à petit » a fait savoir Horri-san. Comme on peut le lire, les équipes sont mobilisées sur DQ12, mais également sur Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake dont le lancement est prévu en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Ça n'a pas encore été confirmé, mais notre petit doigt nous dit que la Nintendo Switch 2 y aura le droit aussi.

Square Enix va vouloir en effet que ces nouvelles versions cartonnent comme ça a été le cas pour Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Le jeu a battu des records en s'écoulant à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde en moins d'un mois. Il s'est classé dans les meilleures ventes au Japon, et a même permis à l'éditeur japonais de faire remonter les profits générés par leur division HD. Sur Steam, le titre a également rencontré un succès avec un engouement jamais vu jusque-là.

Source : KosoKoso via Gematsu.