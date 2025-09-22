Les remakes de Dragon Quest s’enchaînent, et chaque annonce relance les spéculations. En attendant Dragon Quest 12, Square pourrait bien préparer une grosse surprise aux fans.

Les fans de Dragon Quest n’en finissent plus de spéculer. Après le remake HD-2D de Dragon Quest 3, puis l’annonce de DQ 1 & 2, Square Enix a surpris son monde en dévoilant DQ7 Reimagined. Mais une question revient sans cesse : qu’en est-il des épisodes 4, 5 et 6, connus sous le nom de trilogie Zenithia qui pourrait faire patienter pour Dragon Quest 12.

En attendant Dragon Quest 12

À première vue, l’ordre choisi par Square Enix peut sembler étrange. Pourquoi commencer par Dragon Quest 3 ? La réponse est simple : cet épisode se déroule avant les deux premiers dans la chronologie. Jusque-là, tout va bien. Mais voir Dragon Quest 7 arriver avant la trilogie Zenithia a de quoi surprendre.

Surtout quand on sait à quel point ces trois épisodes sont cultes. Le 4, avec sa narration en chapitres. Le 5, considéré par beaucoup comme l’un des sommets de la série. Et le 6, souvent sous-estimé mais essentiel pour l’univers. Les voir mis de côté aurait de quoi décevoir.

Yuji Horii sème le doute

Lors d’une émission en ligne, Yuji Horii, créateur de la saga Dragon Quest, a été interrogé sur ce choix. Sa réponse a amusé et intrigué à la fois : « C’est tombé comme ça par hasard », a-t-il lâché avec un sourire. Évidemment, la question n’en est pas restée là. Son interlocuteur a insisté : est-ce que cela signifie que les remakes de la trilogie Zenithia arriveront plus tard ? Horii s’est contenté de répéter, à plusieurs reprises, « Je n’ai rien dit ». Une manière subtile de ne rien confirmer… tout en laissant planer le doute.

Un autre invité a avancé une hypothèse intéressante. Adapter Dragon Quest 4 en HD-2D serait peut-être plus compliqué. L’épisode est divisé en plusieurs chapitres, chacun avec son héros et son histoire, avant que tous ne se rejoignent. Refaire tout ça avec soin demanderait sans doute plus de temps. Horii n’a pas confirmé, mais son petit rire en disait long. Les joueurs savent que ce genre de réaction cache souvent plus qu’elle ne le laisse paraître.

Des épisodes incontournables

Si la trilogie Zenithia suscite autant d’attente, ce n’est pas un hasard. Ces jeux occupent une place spéciale dans l’histoire du RPG japonais. DQ 5, notamment, est encore aujourd’hui cité comme l’un des plus grands épisodes de la série, avec une histoire marquante et émouvante.

Un retour en HD-2D permettrait à une nouvelle génération de découvrir ces classiques, tout en offrant aux anciens fans une redécouverte sous un nouveau jour. Pour Square Enix, ce serait aussi l’occasion de compléter sa démarche de modernisation de la saga. Mais aussi un bon moyen d'attendre Dragon Quest 12.

Source : KosoKoso