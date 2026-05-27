Square Enix marque le coup pour les 40 ans de la licence en dévoilant enfin du concret pour Dragon Quest 12 The Flames of Fate, presque une décennie après le dernier épisode.

C'est un jour de fête pour tous les fans de la saga. En ce 27 mai 2026, nous célébrons les 40 ans de Dragon Quest. Outre les souvenirs du premier épisode et de tous ceux qui ont suivi, il y a une chose que nous souhaitions voir aujourd'hui : Dragon Quest 12, le nouvel épisode de la licence principale. Square Enix n'a pas manqué ce rendez-vous, dévoilant enfin du nouveau pour ce chapitre qui promet d'aller encore plus loin que les précédents.

Dragon Quest 12 se montre enfin officiellement

Cet après-midi, Square Enix a rassemblé plusieurs figures phare pour un live en l'honneur des 40 ans de la licence. Parmi les invités, on retrouve Yūji Horii. En plus d'être l'une des personnalités les plus importantes de la franchise, qui a travaillé au scénario des premiers épisodes le principal game designer à compter de La Fiancée céleste, le 5ᵉ épisode, c'est tout bonnement le créateur de Dragon Quest 12. Une présence qui aura donné l'occasion de reparler de l'histoire de toute une saga, mais aussi de présenter ce nouvel épisode.

9 ans après Les Combattants de la destinée, il est enfin temps de tourner la page. Dragon Quest 12, 5 ans après son annonce lors des 35 ans de la franchise. Il change d'ailleurs de titre pour l'occasion. Ne l'appelez plus « The Flames of Fate », mais « Beyond Dreams » (« Au-delà des rêves » en français). Yosuke Saito, producteur exécutif, rappelle que le projet a subit une « refonte » en cours de route, relançant la production de zéro. Toujours en cours de développement, le jeu avance bien malgré tout et nous avons l'honneur d'en découvrir les premières images aujourd'hui.

Malgré le remaniement, ce nouvel épisode prend des airs plus matures dans son esthétique, comme Horii l'avait suggéré il y a quelques années, mais dans un univers finalement plus lumineux. Nous dirigerons un personnage qui voit des rêves étranges, d'où le titre. On sent aussi une envie d'allier des technologies plus modernes dans l'histoire, ce qui pourra rappeler vaguement une ambiance à la Chrono Trigger. C'est aussi l'occasion de retrouver des designs de machines toujours fidèles à l'esprit de feu Akira Toriyama. La musique, quant à elle, sera dans l'esprit des partitions du regretté Koichi Sugiyama.

Dragon Quest 12 Beyond Dreams reste très mystérieux pour l'instant. Yūji Horii assure qu'il s'agit-là d'un jeu « prometteur ». Mais il faudra encore attendre avant d'en avoir le cœur net. Pas de date de sortie pour le moment malheureusement. Cependant, Square Enix à d'autres surprises en réserve pour les fans : un portage de Dragon Quest 11 sur Nintendo Switch 2 et un nouveau DQ Monsters pour « bientôt ».