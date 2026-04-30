Les fans de Dragon Quest vont avoir une nouvelle bonne raison de se réjouir. Un retour très attendu a leaké avec un peu d'avance, un « banger » comme diraient certains.

Square Enix ne se repose pas sur ses lauriers. L'éditeur japonais se concentre largement sur ses célèbres licences RPG en ce moment, y compris Dragon Quest. Alors que le nouvel épisode continue de se peaufiner dans les studios de développement, une autre surprise serait sur le point de s'annoncer pour une partie des joueuses et des joueurs. Mais il se trouve qu'elle a fuité avec un peu d'avance. Ça va plaire à beaucoup.

Le retour imminent de l'un des meilleurs Dragon Quest

Cela fera bientôt 10 ans que Square Enix nous a servi Dragon Quest 11 : Les Combattants de la destinée. Si nous étions restés un peu sur notre fin chez Gameblog, l'opus de 2017 a reçu un accueil des plus chaleureux à sa sortie et plus encore en 2019, avec sa version ‘S’ améliorée. Depuis, nous attendons toujours un 12ᵉ épisode qui se fait longuement attendre. Mais nous pourrions avoir très bientôt de quoi patienter.

C'est en tout cas ce que suggère une récente fuite du Computer Software Rating Regulation (CSRR), le système de classification taïwanais, soit l'équivalent du PEGI en Europe. Un nouvel enregistrement pour Dragon Quest 11 S a été repéré par des internautes. Si on ne la retrouve plus à présent, une capture d'écran qui ne trompe pas indiquerait la re-sortie prochaine de la version de 2019.

Capture d'écran du 29 avril 2026. © ResetEra.

Le RPG devrait ainsi s'offrir un retour presque 10 ans après son lancement. Mais pas n'importe où. En effet, si on se fie à ce leak, on remarque que Square Enix veut proposer Dragon Quest 11 S dans une Definitive Edition à destination de la Nintendo Switch 2. Déjà disponible sur la précédent console hybride de Big N, le jeu profiterait ici des performances plus poussées de la nouvelle, voire de ses fonctionnalités propres.

Sur les réseaux sociaux en tout cas, ce leak fait la joie de bien des internautes. Certains se réjouissent déjà à l'idée de « rejouer à ce banger »1. D'autres ont hâte de profiter du « boost technique »2 permis justement par la Nintendo Switch 2. Bien sûr, il ne faut pas oublier toutes celles et ceux qui se languissent de mettre la main sur le futur Dragon Quest 12. Mais patience, car des annonces sont prévues à la fin du mois de mai prochain.