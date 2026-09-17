Considérée comme niche en Occident, la saga Dragon Quest reste un monument du JRPG. Pour ses 40 ans, elle passe un cap symbolique et son créateur a tenu à remercier les fans.

40 ans, ça se fête. Et quand on parle d’une série aussi emblématique que Dragon Quest et qui a marqué aussi durablement les JRPG, autant sortir les gros chiffres. Lancée au Japon le 27 mai 1986 sur Famicom, la saga de Yuji Horii et Akira Toriyama vient officiellement de franchir un nouveau cap particulièrement symbolique. La licence de Square Enix s’est écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Le créateur ne pouvait pas espérer un plus beau cadeau d’anniversaire pour cette licence qui, quatre décennies plus tard, continue de faire rêver plusieurs générations de joueurs.

Dragon Quest passe la barre des 100 millions pour ses 40 ans

Le compte officiel de la licence a annoncé la nouvelle le 16 septembre 2026. Ce chiffre colossal concerne évidemment l’ensemble des épisodes de la série, qu’ils soient principaux ou non. Car depuis ses débuts, Dragon Quest s’est décliné dans une quantité impressionnante de spin-offs, allant de Builders, Heroes, Monsters, sans oublier les jeux mobiles, les mangas, romans et adaptations animées, non comptabilisés. Yuji Horii, créateur de la saga, a tenu à adresser un message aux joueurs qui accompagnent Dragon Quest depuis 40 ans comme à ceux qui ont rejoint l’aventure en cours de route. « Merci à tous, vraiment. Je suis rempli de gratitude. […] Nous continuerons à travailler dur pour vous proposer des aventures qui vous feront vibrer et j’espère que vous continuerez à nous soutenir », a-t-il déclaré. Un message simple, mais forcément touchant lorsqu’on mesure le chemin parcouru depuis la sortie du premier épisode.

La suite sera placée sous le signe de Dragon Quest 12 Beyond Dreams, qui s’est officiellement révélé plus tôt dans l’année. Annoncé pour la première fois en 2021, le jeu a finalement subi un reboot, le développement ayant « rencontré beaucoup d’obstacles » selon Yosuke Saito, producteur exécutif du jeu. Pour le moment, aucune fenêtre de sortie à l'horizon, mais, fidèle à ses traditions, Square Enix ne pouvait pas fêter les 40 ans de la saga sans un jeu.

Un spin-off pour célébrer les 40 ans de la saga

Dragon Quest Monsters 4 : Le royaume de Boisflétri sortira en effet le 3 décembre, pour la première fois sur toutes les plateformes. Le pendant Pokémon-like de la saga reviendra ainsi pour un quatrième épisode, qui fera également revenir deux têtes bien connues des joueurs : Bianca et Nera. Prochain cap, les 105 millions de ventes qui devront très certainement attendre la sortie de Dragon Quest 12 avant d’être atteints. A moins que l’éditeur japonais ne nous prépare une autre série de remakes et de spin-offs en tout genre pour nous faire patienter.

© Square Enix / Tose

Source : Square Enix