À tout juste quelques semaines de sa sortie, Dragon Quest 1 & 2 Remake s’offre un gros trailer de gameplay qui revient sur l’ensemble des nouveautés attendues. Et ça promet !

Un an après la sortie de Dragon Quest 3 HD-2D Remake, l’avenir est en marche pour la franchise de Square Enix. En effet, alors que le remake de Dragon Quest 1 & 2 vient tout juste de passer gold, les médias du monde entier dévoilaient hier leurs nouvelles impressions sur cette future itération, qui s’annonce tout aussi réjouissante que la première. À cette occasion, l’éditeur en a alors profité pour dévoiler un long trailer de gameplay, qui nous révèle tout ce que l’on doit savoir sur le titre développé par Artdink Corporation.

Dragon Quest 1 & 2 Remake nous dévoile son gameplay

Car oui, comme pour Dragon Quest 3 avant lui, Dragon Quest 1 & 2 Remake n’a pas uniquement pour volonté de remettre au goût du jour ces JRPG emblématiques sur le plan visuel. Il a également pour objectif de proposer aux joueurs une expérience modernisée à tous les niveaux, de sorte à permettre aux fans comme aux néophytes de se lancer dans l’aventure dans les meilleures conditions possibles. En ce sens, cette nouvelle vidéo du jeu, d’une durée de sept minutes, ne pourrait alors pas être plus révélatrice.

En explorant les mondes de Dragon Quest 1 & 2, les joueurs seront amenés à croiser la route de bien des monstres et autres créatures. Pour s’en défaire, de nombreux outils seront alors à notre disposition, qu’il s’agisse d’armes bien affûtées, de sorts, ou de tout un éventail de compétences aux effets variés. De quoi permettre de s’adapter à chaque type d’ennemi, donc, en sachant que Dragon Quest 1 & 2 Remake s’accompagne également d’objets et de fonctionnalités inédites permettant de renouveler et d’enrichir les combats au tour par tour du jeu.

Car c’est aussi cela, qui fait la richesse de ces titres : la diversité. Si Dragon Quest 1 met en scène un héros unique, Dragon Quest 2, lui, nous place aux commandes d’une équipe de quatre personnages amenés à évoluer au fil de l’aventure. Chacun disposant de ses propres sorts et de ses compétences dédiées, il est ainsi possible d’établir de nombreuses stratégies, qui gagnent en profondeur grâce à l’arrivée de nouveautés telles que les Parchemins par exemple. Sans compter que les cinq Sigils font évidemment également leur grand retour.

Un aperçu qui donne furieusement envie

Bref, autant dire qu’à première vue, Dragon Quest 1 & 2 Remake a tout de la version ultime de ces grands classiques de Square Enix. D’ailleurs, si l’on se fie aux derniers retours des médias, ce nouvel opus bénéficie également d’un meilleur équilibrage que Dragon Quest 3 et d’une magnifique réorchestration de la bande-son, toujours accompagnés d’une direction artistique du plus bel effet. De quoi décupler notre impatience de poser les mains dessus à sa sortie donc, qui surviendra le 30 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 1 & 2.