En plus de Final Fantasy, Dragon Quest s’est imposé depuis des décennies non seulement comme l’une des licences fortes de Square Enix, mais aussi de l’une des plus appréciées côté JRPG. L’éditeur japonais entend lui insuffler un second souffle, elle dont la popularité a explosé avec Dragon Quest 11. Dans l’effort de la démocratiser toujours plus, la firme nipponne a entrepris de permettre aux fans du monde entier de redécouvrir les aventures initiatiques de la franchise. Le succès a été au rendez-vous : Dragon Quest 3 Remake s’est vendu à 2 millions d’exemplaires, au-delà des espérances de Square. Sa suite était prévue pour cette année, et elle a profité du Nintendo Direct de mars 2025 pour se dévoiler.

Dragon Quest 1 & 2 Remake se dévoilent

Pour entamer ce retour aux sources, les équipes ont donc décidé de commencer par le troisième épisode canonique de la licence. La raison est simple, c’est en réalité le premier dans la chronologie des événements et de la trilogie d’Erdrick. L’aura et la stature du jeu était telle que Square Enix pouvait se remettre d’en faire un remake à lui seul. Dragon Quest 1 & 2 quant à eux n’auront pas ce privilège. Pas qu’ils étaient moins longs et moins copieux, ils seront ainsi regroupés dans un seul et même remake. De premiers extraits ont ainsi été dévoilés lors du Nintendo Direct et il n’y a pas vraiment de surprises… jusqu’à la dernière image révélant un personnage inédit : une femme à la chevelure blonde mystérieuse.

Son identité restera secrète jusqu’à nouvel ordre, comme la date de sortie de ce Dragon Quest 1 & 2 Remake. Pour l’instant, il faudra encore se contenter d’un vague 2025, le jeu étant toujours prévu sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC.