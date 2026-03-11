Pour les fans de Dragon Quest, les derniers mois auront assurément été très bien remplis en termes de nouvelles sorties. En effet, après avoir revisité Dragon Quest 3 via un remake HD-2D en fin d’année 2024, Square Enix a mis les bouchées doubles en enchaînant sur la sortie de Dragon Quest 1 & 2 Remake en octobre 2025, puis celle de Dragon Quest 7 Reimagined le 5 février 2026. Et ce n’est pas parce que ce dernier a vu le jour que le studio entend laisser de côté les épisodes mettant en scène Elric, qui viennent tout juste de recevoir une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle mise à jour pour Dragon Quest 1 & 2 Remake

En effet, comme annoncé par Square Enix, Dragon Quest 1 & 2 Remake est désormais entré dans sa version 1.0.2.0 suite au déploiement d’un nouveau patch le 9 mars dernier. Au programme de celui-ci : pas de nouveaux contenus, mais uniquement un certain nombre de correctifs et de changements relativement intéressants pour le gameplay. On vous laisse en témoigner par vous-mêmes avec le patch notes complet, traduit par nos soins :

Dragon Quest 1

La manière dont les attributs du protagoniste changent lorsqu’il passe au niveau supérieur dans les modes de difficulté « Dragon Quest » et « Draconian Quest » a été ajustée.

Dragon Quest 2

Le navire avance désormais plus rapidement.

Correction d’un bug qui pouvait provoquer un freeze de l’écran après le fondu au noir lorsque les joueurs obtenaient la feuille d’Yggdrasil dans la tonnelle d’Yggdrasil.

Mises à jour diverses

De nouvelles entrées ont été ajoutées aux « Conseils aux voyageurs » à propos des systèmes de jeu et de la progression.

Un bug qui empêchait les joueurs disposant de données sauvegardées pour Dragon Quest 3 Remake de réclamer leurs items bonus sur SteamDeck a été corrigé.

D’autres bugs mineurs ont été corrigés.

On vous avait prévenus : ce n’est pas grand-chose, mais cela devrait tout de même permettre aux joueurs de Dragon Quest 1 & 2 Remake de pouvoir profiter du jeu dans de meilleures conditions. Pour rappel, le jeu est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Comme d’habitude, la mise à jour devrait s’installer automatiquement au lancement de votre console. Dans le cas contraire, procédez manuellement à son installation.

Source : Steam