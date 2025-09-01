L'avenir continue de se dessiner pour la saga culte Dragon Quest. Entre différents projets, les prochains jeux ont une très bonne nouvelle à partager avec les fans.

Les équipes de Square Enix sont particulièrement actives autour de la franchise Dragon Quest en ce moment. Après la sortie du remake du troisième épisode, pas de répit pour les fans des J-RPG ! D'autres titres sont en effet en préparation, dont certains qui arriveront sous peu. Mais, avant d'en voir la couleur, les équipes voulaient annoncer publiquement une très bonne nouvelle.

Les futurs Dragon Quest sont en bonne voie

Un nouveau tournant s'est opéré pour la saga iconique du J-RPG. En effet, Square Enix a décidé de faire redécouvrir l'histoire du début au grand public au travers d'une série de remakes. Ç'a commencé avec Dragon Quest 3 HD-2D. Mais ce n'est là qu'un début. Ce retour aux sources va prochainement se poursuivre avec la sortie des refontes de deux autres opus.

Pour rebâtir le récit de manière chronologique, Square Enix proposera la compilation Dragon Quest 1 & 2 HD-2D après le troisième épisode. Ce faisant, vous pourrez véritablement suivre l'histoire d'Erdrick et de sa descendance dans l'ordre. Cependant, attendez-vous tout de même à quelques surprises avec des pans de scénario inédits par exemple !

Mais, avant de pouvoir nous plonger dans ce double remake de DQ 1 & 2, les équipes de développement ont une grande annonce à faire. Yuji Horii, le « père » de la licence, a pris la pose avec Masaaki Hayasaka, le producteur de cette nouvelle refonte. Tous deux tiennent dans leur main un exemplaire du jeu sur des plateformes différentes.

Le message est clair : ça y est, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake est passé « gold » ! Voilà qui signe officiellement la fin du développement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre les futures présentations de Square Enix pour en apprendre encore un petit peu sur la compilation avant sa sortie, le 30 octobre 2025, sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series X|S et PC.