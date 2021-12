Les fêtes de fin d’année sont quasiment là et la période est évidemment propice à l’achat de jeux. Bandai Namco Entertainment en a bien conscience et a décidé de tenter de créer des vocations auprès des personnes qui pourraient être intéressées par Dragon Ball Z Kakarot. Pour y parvenir, l’éditeur japonais propose désormais à tous les joueurs d’essayer l’Action-RPG avant de l’acheter.

L’ensemble des joueurs peut désormais récupérer la démo de Dragon Ball Z Kakarot. En effet, Bandai Namco Entertainment vient d’annoncer la disponibilité de cette version d’essai sur un plus grand nombre de plates-formes. La surprise ne concerne pas les joueurs Switch. Ces derniers pouvaient déjà récupérer cette démo en novembre dernier.

Ce sont donc les joueurs PlayStation, Xbox et PC qui peuvent dès à présent découvrir la démo de Dragon Ball Z Kakarot. Bien évidemment, les joueurs PS5 et Xbox Series X|S peuvent profiter du jeu via de la rétrocompatibilité.

Une démo pour convaincra

En termes de contenu, cette démo ne diffère pas de celle déjà disponible sur la console de Nintendo. Il est question d’un aperçu axé sur le tout début de l’aventure de Goku. Pour être plus précis, cette version d’essai permet de jouer une partie de l’Arc des Saiyens.

Les personnes qui se laissent tenter par la démo pourront par exemple prendre part au combat opposant Goku et Piccolo à Raditz. Bonne nouvelle pour les curieux, cet extrait ne se limite pas à l’histoire principale. Des quêtes annexes peuvent également être essayées.

Dragon Ball Z et plus encore

Comme indiqué plus haut, Dragon Ball Z Kakarot est un Action-RPG revenant sur l’intégralité de l’histoire de DBZ. Certains contenus liés à Dragon Ball Super sont également proposés en DLC.

Pour rappel, Dragon Ball Z Kakarot est initialement sorti sur PS4, Xbox One et PC en janvier 2020. La version Switch, intitulée Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens est quant à elle disponible depuis le 24 septembre dernier. Notre test de la version PS4 du jeu est disponible à cette adresse.

Comptez-vous essayer cette démo de Dragon Ball Z Kakarot ? Si non, pourquoi ? Avez-vous déjà joué au jeu ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.