Les possesseurs d'une PS5 et de Dragon Ball Z Kakarot peuvent profiter de nouveaux contenus. En revanche, les propriétaires d'une Xbox Series X|S vont devoir attendre plus longtemps.

En raison d'un problème technique important sur les consoles Xbox Series X|S, Bandai Namco a été forcé d'annuler la version nouvelle génération de Dragon Ball Z Kakarot, ainsi que la sortie du season pass 2 et donc du DLC sur Bardock.

En raison de difficultés techniques, les clients qui ont la version Xbox One de DBZ Kakarot sur leurs consoles Xbox Series X|S rencontrent un problème pour lequel la mise à jour de nouvelle génération est automatiquement téléchargée et les empêche de jouer au jeu.

De ce fait, nous avons également décidé de repousser la sortie du DLC « Bardock : Alone against Fate » et du season pass 2, qui devaient sortir en même temps. Ce problème ne se produit que pour les clients qui jouent avec une version Xbox One de Dragon Ball Z Kakarot sur Xbox Series X|S. Les données sauvegardées n'en seront pas affectées et ne seront pas non plus supprimées.

Nous recherchons actuellement la cause détaillée du problème et les solutions, mais en attendant d'y voir plus clair, nous demandons à nos clients de s'abstenir de jouer au jeu qu'à ce que le souci soit résolu.