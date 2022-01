De base, Dragon Ball Z Kakarot revient sur l’intégralité de l’histoire de DBZ et propose en parallèle à ça plusieurs éléments scénaristiques inédits. Pour un contenu d’emblée conséquent. En plus de tout ça, Bandai Namco a d’ores et déjà commercialisé trois chapitres supplémentaires prenant la forme de DLC. Et à en croire de récentes déclarations, il se pourrait que l’éditeur nippon n’en ait pas fini avec son Action-RPG.