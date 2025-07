Toujours vivant malgré les années, Dragon Ball Z: Kakarot continue de s’enrichir. Après avoir revisité les grandes sagas de l’anime, le jeu d’action-RPG de Bandai Namco s’apprête à explorer un nouveau pan de l’univers Dragon Ball avec un DLC inspiré de la série Daima. Attendu pour le 17 juillet 2025, le premier chapitre de ce contenu additionnel, intitulé Adventure Through the Demon Realm Part 1, vient de se dévoiler en vidéo. Et autant dire que l’ambiance tranche radicalement avec les aventures habituelles de Goku.

Un monde inédit à explorer sur Dragon Ball Z: Kakarot

Le principal ajout de ce DLC Dragon Ball Z: Kakarot est un tout nouvel environnement, loin des plaines de la Terre. Direction le Troisième Monde Démoniaque, un lieu étrange fait d’îles flottantes, de créatures surnaturelles et d’une atmosphère chargée de cendres volcaniques. Un décor inédit, qui bouleverse même les habitudes de gameplay : ici, voler devient difficile à cause des conditions extrêmes. Pour contourner ça, un système de déplacement rapide baptisé Sky Seed fait son apparition.

En plus des coffres à découvrir, le monde ouvert regorge de rumeurs à élucider, sous la forme de petites quêtes annexes appelées Demon World Rumours. Elles viennent enrichir l’exploration, tout en apportant un peu de contexte à ce nouveau territoire mystérieux de Dragon Ball Z: Kakarot.

Un retour à l’action façon Daima

Côté combats, le DLC de Dragon Ball Z: Kakarot semble s’inspirer directement de l’ambiance dynamique de l’anime Daima. Les affrontements promettent d’être plus spectaculaires, avec de nouveaux ennemis issus du château de Kadan, mais aussi des créatures comme des trolls et des gobelins. Le joueur pourra alterner entre plusieurs personnages emblématiques de ce chapitre : Goku, le Kai Suprême, Glorio et Panzy. Chacun possèdera ses propres techniques et styles de jeu.

Autre nouveauté intéressante : les ennemis peuvent désormais infliger des altérations d’état, comme le poison ou la brûlure. Il faudra donc utiliser de nouveaux objets de soin, comme le Medi Bug, pour rester en vie dans les zones les plus dangereuses.

Bandai Namco a déjà précisé que ce contenu ne représentait que la première moitié de l’arc Daima. Un second volet, Adventure Through the Demon Realm Part 2, viendra compléter l’histoire à une date encore inconnue. Pour l’instant, ce premier épisode semble poser les bases d’un arc à la fois plus fantastique et plus sombre, avec un ton qui rappelle parfois les Dragon Ball des débuts.

Source : Bandai Namco