Ces derniers temps, Bandai Namco aime faire des surprises aux afficionados de Dragon Ball Z. Après l'annonce d'un nouveau jeu en 2022, l'éditeur déclare qu'un Budokai Tenkaichi 4 est en développement.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 arrive !

Bandai Namco a attendu patiemment les Dragon Ball Games : Battle Hour 2023 pour casser Internet avec une nouvelle absolument énorme pour les fans de Goku, Vegeta et tous les personnages de l'œuvre d'Akira Toriyama. Entre deux combats pro de Dragon Ball FighterZ et une performance vocale d'Hironobu Kageyama, l'interprète des génériques mythiques Cha-La Head-Cha-La et We Gotta Power, l'éditeur japonais a rendu hystérique la foule qui était sur place.

Pour cela, c'est tout simple, Bandai a annoncé dans le plus grand des calmes qu'un certain Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 allait voir le jour avec un teaser quasi parfait. Ce trailer très nostalgique de moins d'une minute commence par des extraits des anciens jeux Budokai Tenkaichi diffusés sur un écran CRT. Et oui, à l'époque, pas d'OLED avec ses noirs ultra profonds mais des TV cathodiques bien loin des standards actuels en termes de taille. Puis, tout d'un coup, on voit un Goku en pleine transformation Super Saiyan Blue avec des graphismes plus modernes et les mentions « Get ready for battle, a new sparking begins ». Oui, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 est enfin une réalité !

Malheureusement, ce premier teaser du nouveau jeu Dragon Ball Budokai Tenkaichi ne révèle aucune date de sortie et encore moins de plateformes. Mais à ce niveau, il ne faut pas être devin pour savoir que le titre sera disponible au minimum sur PS5, Xbox Series et PC.

Cette nouvelle est considérable pour deux raisons : la première, c'est que Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi avait disparu des radars depuis 10 ans. La dernière sortie étant la compilation HD PS3 qui comprenait DBZ Budokai Tenkaichi 1 & 3 mais pas le 2. La seconde raison, c'est que la franchise est l'une des meilleures adaptations que nous n'ayons jamais eu et l'une des déclinaisons les plus appréciées des fans.

En 2023, Bandai Namco prévoit de sortir le jeu vidéo de cartes Dragon Ball Super Card Game Digital Version.