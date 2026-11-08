Retrouvez Goku et la Team Z gratuitement avec une nouveauté complètement inattendue après 24 ans pour le jeu de combat culte qu'est Dragon Ball Z Budokai.

Plus de 20 ans après sa sortie sur PS2, le mythique Dragon Ball Z Budokai s'offre une seconde jeunesse à la grande surprise de toutes et tous. En effet, le célèbre jeu de combat tiré du manga de feu Akira Toriyama est désormais jouable gratuitement d'une manière inattendue. Vous n'avez même pas besoin de le télécharger, seulement d'un navigateur web.

Dragon Ball Z Budokai est gratuit sur votre navigateur web et mobile

Il y a 24 ans, Dragon Ball Z Budokai lançait une nouvelle formule restée culte parmi les jeux de combats inspirés de manga. Développé par Dimps, il nous replongeait alors dans les arcs les plus emblématiques de l'œuvre d'Akira Toriyama, de celui des Saiyans jusqu'à l'affrontement contre Cell.

S'il n'est pas le meilleur épisode de la saga, ce Dragon Ball Z Budokai reste cher au cœur des fans. C'est pourquoi l'idée de le redécouvrir aussi longtemps après est une vraie bonne surprise. Des passionnés ont tout simplement décidé de lancer une version gratuite jouable sur un simple navigateur web.

Cette version gratuite sur navigateur de Dragon Ball Z Budokai a de quoi impressionner on doit dire. Elle permet de faire tourner le jeu à 60 FPS avec l'intégralité de son contenu d'origine. Ainsi, vous retrouvez les modes emblématiques de la PS2 :

Histoire, pour revivre les événements du manga

Duel, pour des combats contre d'autres joueurs

Entraînement, pour peaufiner sa technique

World Match et Legend of Mr Satan

Ce projet amateur est très facile d'accès. Dragon Ball Z Budokai est jouable gratuitement sur Google Chrome et Mozilla Firefox, que ce soit depuis un ordinateur ou un smartphone. Ce portage est même compatible avec les manettes modernes et, évidemment, le tactile des téléphones portables.

Toutefois, on doit bien rappeler qu'il s'agit ici d'une version non-officielle. Pour profiter légalement de Dragon Ball Z Budokai gratuitement sur navigateur web, vous devez avoir un ROM du jeu original. En ce sens, vous comprendrez qu'il n'est pas certain que cette version non-approuvée par l'éditeur, Bandai Namco, reste accessible très longtemps.