S'il y a bien un manga qui est parvenu à s'imposer pleinement sur le marché du jeu vidéo, c'est Dragon Ball. Contrairement à d'autres titres, même parmi les phénomènes du moment, chaque nouveauté tirée de la franchise est un événement. Dès lors, l'annonce d'un nouveau jeu en janvier dernier commence à créer l'effervescence chez les fans. D'autant plus qu'il pourrait bien cacher une autre identité, ce qui semble encore se confirmer avec des leaks très prometteurs.

Le nouveau Dragon Ball veut faire mieux que les précédents

Nous avons bien commencé l'année 2026 avec l'annonce de Dragon Ball Age 1000. Dévoilé fin janvier, ce jeu retient déjà l'attention par l'introduction d'un personnage inconnu et, surtout, la contribution de feu Akira Toriyama, le créateur du manga disparu il y a 2 ans presque jour pour jour. Cela dit, le titre pourrait en fait créer totalement la surprise en se révélant non pas comme une licence inédite, mais comme le troisième volet des Xenoverse. Et ce n'est pas tout.

En effet, une récente erreur sur la chaîne YouTube de Bandai Namco laisse bien comprendre qu'Age 1000 serait en réalité Dragon Ball Xenoverse 3. Après le succès d'estime du précédent volet, le troisième épisode est évidemment très attendu. Or, de nouveaux leaks en provenance de Sofian le Geek vont encore faire grimper la hype. Le créateur de contenu, réputé pour son contenu autour de la franchise, a eu des échos en coulisses. Il partage ainsi ce qu'il a entendu de sources qu'il préfère tenir anonymes.

Sofian rapporte que le retard de Dragon Ball Xenoverse 3 s'expliquerait part une volonté de proposer un jeu qui dépasserait techniquement les précédents de la licence. Même s'il est très apprécié, Xenoverse 2 n'est pas vraiment une référence technique. Or, le studio voudrait palier à cette faiblesse. C'est pourquoi, se rendant compte qu'un début de développement cross-plateforme PS4/PS5 sur l'épisode suivant tirait les performances vers le bas, il aurait repris le travail pour repousser cette fois les limites plus loin et proposer un vrai saut visuel. Même en termes de contenus, il ne manquerait pas d'idées pour densifier encore l'expérience. L'objectif est clairement de mettre le paquet pour placer la barre encore plus haut avec cette licence.