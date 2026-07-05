Voilà maintenant plusieurs mois que Dragon Ball Xenoverse 3 a été officialisé par Bandai Namco, qui nous dévoile petit à petit tout ce que l’on doit savoir sur ce troisième opus extrêmement attendu par les fans depuis déjà dix ans. Nouveautés de gameplay, arc narratif inédit, le nouveau titre de Dimp nous réserve assurément son lot de surprises, et nous sommes encore loin d’avoir tout vu. Pour preuve, à en croire de nouvelles fuites, les joueurs peuvent notamment s’attendre à faire la rencontre d’une nouvelle faction ennemie pour l’occasion.

De nouveaux méchants à venir dans Dragon Ball Xenoverse 3 ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé l’insider Geekdom101, bien connu de la communauté Dragon Ball, au détour d’un stream où il est revenu sur l’un des éléments au cœur de l’histoire de Xenoverse 3. À savoir, en l’occurrence, l’introduction des « dieux du temps et de la destruction », qui feraient partie d’une nouvelle faction liée à Beerus et aux dieux de la destruction, mais avec pour objectif de préserver le temps. Il s’agirait alors plus précisément de créatures « aux allures de dinosaures » ayant deux formes : l’une de type « chibi », l’autre de type anthropomorphique.

Bien sûr, la nature exacte de leur rôle au sein de Xenoverse 3 est encore assez floue, Dimp n’ayant pas encore communiqué à ce sujet. Pour Geekdom101, ces nouveaux antagonistes pourraient toutefois avoir pour mission de détruire les lignes temporelles qui « ne préservent pas l’équilibre du continuum espace-temps », l’intrigue de Dragon Ball Xenoverse reposant justement sur différentes lignes temporelles. Toutefois, cela ne reste pour l’heure qu’une simple théorie, qu’il convient donc de prendre avec de grosses pincettes en attendant de véritables informations.

Dans tous les cas, cela ne devrait pas prendre trop de temps, puisque Dragon Ball Xenoverse 3 est annoncé pour 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Pour rappel, le titre, sur lequel a travaillé Akira Toriyama avant sa mort, introduira un nouveau monde auprès des fans de la franchise, l’Ère 1000, où l’objectif sera « de décider quel genre de héros vous souhaitez être ». Pour l’occasion, il a d’ailleurs été confirmé que de nouveaux personnages feront leur apparition, ce qui appuie d’ores et déjà l'idée selon laquelle de nouveaux antagonistes pourraient être de la partie dans Xenoverse 3.

Source : Geekdom101