Après le très apprécié Dragon Ball Sparking Zero, un leak vend du rêve aux fans pour un prochain jeu centré sur le légendaire shonen, mais il y a un hic.

Cela fait déjà presque un an tout pile que Dragon Ball Sparking Zero est sorti et a continué de se garnir en nouveaux contenus au fil du temps. Compte tenu de son énorme succès commercial, il apparaît évident que Bandai Namco prévoit d'éditer d'autres jeux basés sur l'iconique univers imaginé par feu Akira Toriyama. Un récent leak révèle justement une information particulièrement intrigante en ce sens, même s'il va a priori falloir faire preuve de beaucoup de patience.

Un nouveau jeu Dragon Ball très attendu en entraînement dans la Salle du Temps ?

Outre Sparking Zero sorti l'année dernière, les jeux Dragon Ball marquants les plus récents sont Kakarot en 2020, et FighterZ en 2018. Les adaptations vidéoludiques de l'œuvre mythique d'Akira Toriyama ont donc connu une petite perte de vitesse ces dernières années. Avant ces trois titres phares, un certain Xenoverse 2 va fêter la semaine prochaine ses neuf ans. Cette licence avait également beaucoup marqué les fans en offrant la possibilité de créer son propre personnage, qu'il s'agisse d'un Saiyen, d'un Terrien, d'un Namékien ou d'un membre du peuple de Freezer ou Buu.

En-dehors des mises à jour régulières depuis neuf ans pour garnir le contenu de Dragon Ball Xenoverse 2, une suite ne semblait hélas pas dans les plans de Bandai Namco, malgré une demande insistante des fans. Si l'on en croit un récent leak, le géant japonais aurait visiblement rassemblé les sept boules de cristal pour enfin exaucer leur vœu. Sur X.com, Louis M (ou @cliffeur), un utilisateur réputé fiable pour tout ce qui touche à Dragon Ball, indique en effet avoir obtenu des informations relatives à un très attendu Dragon Ball Xenoverse 3. Selon lui, cette suite serait bel et bien en développement actif, mais aurait connu beaucoup de retards en raison notamment de « plusieurs aspects repris de zéro ».

En conséquence de ces retards, et malgré visiblement l'existence d'une version jouable, Louis M avance que Xenoverse 3 ne sortirait pas avant 2027 ou 2028. Il ajoute également que ce troisième épisode serait « graphiquement très beau ». Gageons que, comme Dragon Ball Sparking Zero, il utilisera l'Unreal Engine 5 pour nous mettre des kamehameha plein les yeux. Patience sera toutefois de mise pour à nouveau créer son propre super guerrier dans le tentaculaire univers d'Akira Toriyama.

Source : Louis M sur X.com