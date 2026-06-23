Dragon Ball Xenoverse 2 fêtera son dixième anniversaire à l'automne prochain, un chiffre qui a de quoi éveiller une certaine nostalgie chez les fans. Hyper apprécié des joueurs, ce deuxième épisode avait réussi reprendre la formule du premier et à la bonifier sur tous les plans, ce qui lui a valu de dépasser les 10 millions d'exemplaires vendus en 2023. C'est pourquoi, après une telle attente, les fans sont pressés de découvrir le futur volet. D'abord présenté sous le nom de code “Age 1 000”, Dragon Ball Xenoverse 3 arrive officiellement. Après l'annonce d'avril, nous avons pu avoir un aperçu plus détaillé du gameplay du futur jeu, entre éléments narratifs, personnalisation et combats.

Dragon Ball Xenoverse 3, une aventure inédite à l'ère 1 000

Dimps est de retour aux commandes pour le nouveau Dragon Ball Xenoverse 3. Et forcément, le studio repart sur les bases de ce qui fait le sel la licence : plutôt que dans les traditionnels jeux de combat, vous incarnez votre propre héros et vivez des aventures inédites dans l'univers créé par Akira Toriyama. D'ailleurs, le nom du regretté mangaka est évidemment rappelé, le jeu reposant sur plusieurs de ses idées.

Pour cette nouvelle aventure, Dragon Ball Xenoverse 3 va nous entraîner à l'ère 1 000, soit dans le futur de l'histoire qu'on connaît dans le manga et les anime. Et notre mission sera, bien sûr, de protéger le monde. Pour ce faire, on va incarner un patrouilleur de la Capitale de l'Ouest, véritable hub du jeu, prêt à partir en escouade pour affronter toutes les menaces.

La personnalisation du personnage principal sera aussi de retour dans Dragon Ball Xenoverse 3. À nous de créer notre avatar, ayant le choix entre plusieurs races et un tas d'attributs physiques. Nous pourrons d'ailleurs modifier à nouveau son apparence depuis sa chambre. Ensuite, à nous d'être paré au combat. Mais l'aventure nous ne serons pas seuls pour remplir nos missions.

© Bandai Namco Entertainment / Dimps.

Trunks, Vegeta, Piccolo... Le retour de personnages cultes

Dragon Ball Xenoverse 3 va ramener sur le devant de la scène toute une panoplie de personnages iconiques de la licence, l'un des plaisirs les plus savoureux de la licence en somme. Dimps et Bandai ont déjà laissé apparaître Bulma, Trunks du futur, Vegeta dans son apparence de l'arc Saiyan, Piccolo ou encore Gamma 1.

Mais les alliés ne seront pas les seules figures connues de l'expérience. Les antagonistes mythiques seront aussi de retour dans Dragon Ball Xenoverse 3. La présentation du gameplay n'a d'ailleurs pas mis n'importe lequel en vedette, puisqu'il s'agit de Broly, le Super Saiyan Légendaire, qui apparaît ici avec sa tenue du film Dragon Ball Super éponyme.

Enfin, Dimps semble avoir bien réfléchi à la manière d'associer tous ces personnages cultes, issus d'arcs différents, dans Drargon Ball Xenoverse 3. Tout reposerait sur le « concept de connexion », expliquent les représentants de Bandai à l'occasion de leur présentation, une connexion à la fois entre le joueur et le jeu, mais aussi entre les personnages. Ils teasent d'ailleurs de bonnes raisons quant à la présence de Vegeta par exemple, mais restent encore très mystérieux. On en apprend en revanche bien plus sur le système de les combat.

© Bandai Namco Entertainment / Dimps.

Un premier aperçu des combats de Dragon Ball Xenoverse 3

Outre l'aventure, Dragon Ball Xenoverse 3 fera la part belle aux combats. Vous partirez en escouade remplir des missions dans une zone où vous attendront des groupes d'ennemis jusqu'à arriver au boss. Et pour cet épisode, Dimps a décidé d'aller plus loin en complexifiant les rencontres. Vous retrouverez bien sûr le côté aérien des affrontements et les capacités réparties en plusieurs types d'attaques. Mais celles-ci comprendront des subtilités supplémentaires.

Dragon Ball Xenoverse 3 va intégrer des attributs aux techniques pour ajouter une touche de stratégie aux combats. Par exemple, certains sont pensés pour percer la garde de l'adversaire. Bandai dévoile également la possibilité de vider le Ki de l'adversaire (à moins que ce ne soit lui qui vide le nôtre). Aussi, la maîtrise des coups critiques pourra être décisive pour frapper un grand coup quand l'ennemi est en mauvaise posture.

© Bandai Namco Entertainment / Dimps.

De plus, comme on est dans un jeu Dragon Ball, Xenoverse 3 proposera évidemment des techniques spectaculaires. Tout étant personnalisable, vous pourrez associer à votre personnages des capacités diverses et, surtout, cultes. Sans compter sur les personnages soutiens qui peuvent être invoqués en combat. On a ici un aperçu avec Trunks du futur, ce qui permet d'adopter son style de combat et ses compétences signatures. C'est notamment là qu'on comprend la notion de connexion de l'expérience.

Enfin, un jeu Dragon Ball n'en serait pas un s'il n'intégrait pas des transformation. Comme dans le 2, Dragon Ball Xenoverse 3 permettra d'entrer en “éveil” pour prendre une forme dépendante de la race de notre personnage. En prenant l'exemple du personnage aux cheveux blancs qui apparaît dans les différents trailers, Bandai montre comment il passe à l'état de Super Saiyan et même de Super Saiyan 3. Un perk qui va faire toute la différence en combat, mais que l'éditeur présentera plus en détails à l'avenir.

© Bandai Namco Entertainment / Dimps.

Pour rappel, Dragon Ball Xenoverse 3 a été annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il est prévu pour l'année 2027, sans précision supplémentaire sur la date.